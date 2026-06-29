Ancelotti diz que estava guardando Neymar para prorrogação contra o Japão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou o motivo de não ter colocado Neymar durante os 90 minutos -e acréscimos- contra o Japão, na dramática partida que levou o Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo.

Segundo o treinador, a estratégia era acionar Neymar em uma eventual prorrogação, que quase aconteceu.

"Estava esperando Neymar na prorrogação. Falei com ele. Se a gente não empatasse o jogo, entraria no minuto 60, 65 (entre 15 e 20 minutos do segundo tempo). Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque o time tinha o controle do jogo", descreveu o treinador à beira do gramado, após a vitória suada por 2 a 1.

O treinador não foi tão crítico com a seleção, apesar do primeiro tempo problemático.

"O time não perdeu a paciência. Acho que a equipe estava bem também na primeira parte. Forçamos um pouco mais cruzamentos na segunda parte. No final, saiu bem".

A força do banco do Brasil foi representada em Martinelli, autor do gol da virada. "Temos muitos recursos, no banco e no campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos", disse Ancelotti, que completou: "Foi um jogo muito exigente. Japão não é um time fácil. É bem organizado, muito intenso".

O Brasil agora volta a campo no domingo, contra o vencedor do duelo desta terça-feira (30) entre Costa do Marfim e Noruega.