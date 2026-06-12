Ancelotti diz que Danilo e Ibañez 'convocaram' Éderson

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti explicou a escolha do meia Éderson para substituir o lateral direito Wesley, cortado da Copa do Mundo após lesão durante amistoso preparatório da seleção brasileira contra o Egito.

"A dúvida na escalação dos 26 era levar nove defensores e cinco meias ou oito defensores e seis meias. Optamos por nove defensores para ter um defensor a mais, mas acho que os últimos períodos de Ibañez e também de Danilo nos dão a confiança, então preferimos chamar um meia a mais", disse Carlo Ancelotti, à Cazé TV.