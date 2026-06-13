Ancelotti diz estar 'muito confiante' para a estreia do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti disse estar "muito confiante" para a estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo hoje, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, Estados Unidos.

O técnico da seleção brasileira falou para a Cazé TV sobre a expectativa para a estreia, além das mudanças que promoveu para o jogo, como colocar o atacante Igor Thiago de titular, deixando Endrick e Matheus Cunha no banco de reservas.

O que ele disse

"Estou bem e confiante. É algo especial essa Copa do Mundo com o Brasil. Mas todos os jogos são iguais, preocupação antes do jogo e depois. É uma luta entre preocupação e confiança Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira".

"O medo pode conviver com a coragem. Tem que haver um equilíbrio entre medo e coragem, tem que ter personalidade para jogar uma Copa do Mundo. São muitos fatores importantes, experiência, inteligência, jogar como equipe, leitura do jogo, muitas coisas", continuou Carlo Ancelotti.

Escalação confirmada

Igor Thiago será o atacante titular da seleção. Endrick e Matheus Cunha começam no banco.

"O Igor tem força na frente, é agressivo, pode lutar pela bola aérea. Então para esse jogo acredito que o Igor pode fazer bem para a equipe", disse Carlo Ancelotti.

Ancelotti também falou sobre as laterais da seleção brasileira. O técnico irá com Douglas Santos pela esquerda e Ibañez pela direita

"São pequenos detalhes que determinam escolher um jogador ou outro. Depois do treino, vi que Douglas Santos e Ibañez são bons para esse jogo', finalizou.