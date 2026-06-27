Ancelotti deve repetir formação pela primeira vez desde que assumiu a seleção

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti classificou como "completa" em todos os aspectos a atuação do Brasil na vitória sobre a Escócia, por 3 a 0, quando a seleção confirmou a primeira colocação do Grupo C da Copa do Mundo. Satisfeito com o desempenho, o treinador terá pela primeira vez a chance de repetir uma formação no duelo com o Japão, na segunda-feira (29), na abertura do mata-mata.

Como não há jogadores suspensos e o elenco passou pelos escoceses livre de problemas físicos, o italiano tem a sua disposição os 25 atletas relacionados no último jogo. A única exceção segue sendo Raphinha, em recuperação de lesão na coxa direita.

Caso escale contra os japoneses o mesmo time que iniciou a partida na última quarta-feira (24), será a primeira repetição do técnico em 16 jogos no comando da equipe.

Além do curto período de trabalho antes do Mundial, já que ele assumiu a seleção em maio do ano passado, Ancelotti conviveu no período com diversos problemas físicos, que afetaram suas decisões ao longo das Eliminatórias, às vésperas da Copa e também durante o torneio.

Ele, por exemplo, só conseguiu promover a estreia de Neymar no terceiro jogo da fase de grupos já que o camisa 10 se apresentou com uma lesão na panturrilha direita.

Às vésperas do torneio, o treinador precisou cortar o lateral Wesley, abatido por uma lesão na coxa esquerda. Mais recentemente, foi a vez de Raphinha ser entregue ao departamento médico. O camisa 11, porém, ainda pode atuar no Mundial, já que a expectativa da comissão técnica é de que ele possa atuar a partir das oitavas de final caso o Brasil se classifique.

Enquanto lidava com esses problemas, Ancelotti deixou claro que usou a primeira fase para tentar encontrar a formação ideal para o mata-mata. Embora Raphinha não tenha perdido seu status na equipe, a boa atuação diante da Escócia indicou que ele pode ter achado a melhor formação para o momento.

O provável time para enfrentar o Japão tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha; Vinicius Júnior e Rayan.

"Agora estamos jogando como uma equipe, esse é o objetivo", afirmou Ancelotti logo depois da vitória sobre a Escócia. "Estou contente porque o time melhorou muito, agora estamos sólidos. No mata-mata a solidez é muito importante. Temos um time sólido. Comparando com o primeiro jogo, temos menos erros, mais ritmo, mais efetividade na frente", acrescentou.

Nesta sexta-feira (26), o técnico comandou o primeiro treino pensando no confronto com os japoneses. Na quinta, ele deu folga para todo o elenco no dia seguinte à vitória sobre os escoceses.

Nos 15 minutos em que a imprensa teve acesso, como tem sido praxe durante a passagem do Brasil pelos Estados Unidos, apenas três titulares foram a campo: Douglas Santos, Rayan e Vinicius Junior. Os demais ficaram na parte interna do CT, em trabalhos regenerativos.

O Brasil volta a treinar neste sábado (27), em Morristown, em Nova Jersey. Na sequência, viaja para Houston, palco da partida contra o Japão.