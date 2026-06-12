Ancelotti destaca a importância de ter 'medo' dos adversários na Copa

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Antes de responder à primeira pergunta da entrevista desta sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ouviu o narrador Galvão Bueno relembrar sua trajetória repleta de títulos e questioná-lo se o duelo contra o Marrocos, neste sábado (13), na estreia dos países na Copa do Mundo, poderia representar o momento mais importante de sua carreira.

O italiano refletiu por alguns segundos antes de responder. Sem classificar a experiência como o ponto máximo de seus mais de 50 anos no futebol, destacou o peso simbólico do desafio de comandar a seleção brasileira em um Mundial.

"É uma experiência nova e especial. A responsabilidade e a honra de representar o país do futebol. A seleção mais premiada do mundo. É responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar com alegria e felicidade esse momento porque é um momento muito bonito da minha história."

A fala revelou um treinador consciente da dimensão do cargo e da pressão que acompanha a estreia. Pouco depois, ao abordar a expectativa para o primeiro jogo, Ancelotti admitiu que o nervosismo faz parte do processo e chegou a defender o medo como um ingrediente necessário para quem busca o sucesso.

"Medo é algo importante da vida. Se você não tem medo, o leão te parece um gato. Medo é importante para salvar vidas. Sempre ter preocupações para que seu time faça um grande jogo. Mas também sou otimista de natureza. Acho que estamos preparados para fazer um grande jogo amanhã e uma grande Copa do Mundo."

O Brasil, sob o comando do italiano, encerrou nesta sexta sua preparação para a estreia. Ainda com a expectativa de contar com Neymar, segundo ele, na reta final da recuperação de uma lesão na panturilha esquerda, o treinador deve mandar a campo uma formação inédita contra o Marrocos. Será o 13º jogo da equipe canarinho com o europeu no banco de reservas.

Ao longo da semana, Ancelotti fez várias testes na equipe, sobretudo na lateral direita, após o corte de Wesley, por lesão.

Depois do último treino, realizado na manhã desta sexta, o time que se apresenta como provável para a primeira rodada do Mundial é formado por Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.

Para a segunda rodada, quando o Brasil encara o Haiti, é possível que Neymar esteja à disposição. Ainda segundo o técnico italiano, o camisa 10 deve voltar a treinar junto com o time na próxima semana.

Ao falar sobre a recuperação do jogador de 34 anos, o técnico também destacou a importância que a experiência dele pode agregar ao elenco.

"Neymar está trabalhando muito forte para recuperar o mais rápido possível. A expectativa é de que ele possa voltar ao grupo na próxima semana. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também a experiência e o exemplo que apresenta ao restante do grupo", afirmou Ancelotti.