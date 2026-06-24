Ancelotti confirma Neymar relacionado para jogo do Brasil contra a Escócia

MIAMI GARDENS, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti confirmou que Neymar estará entre os jogadores do Brasil disponíveis para a partida contra a Escócia, na noite de quarta-feira (24), pelo Grupo C da Copa do Mundo. O treinador preferiu não dar detalhes sobre como pretende utilizar o atleta de 34 anos nem o tempo que ele é capaz de suportar em campo após mais uma lesão.

"Ele pode jogar. Eu posso jogar 90 minutos caminhando", brincou. "O Neymar está disponível. Trabalhou bem nesta semana, preparou-se para a partida. Pode jogar, como outros jogadores. Todos estamos muito contentes que está de volta, porque obviamente com a qualidade dele pode ajudar o time."

O atacante se apresentou à seleção, no mês passado, ainda em Teresópolis, com um problema na panturrilha direita. Em tratamento, foi desfalque nos amistosos contra Panamá e Egito e ficou fora também dos dois primeiros duelos do Mundial, contra Marrocos e Haiti. Foi só na última segunda (22) que se integrou de vez ao grupo.

Ainda que Ancelotti não diga com todas as letras, Neymar não será titular diante da equipe escocesa. Ao que tudo indica, nem Endrick. Ciente de que boa parte da torcida pede insistentemente a entrada do jogador de 19 anos, ele previu que o público no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, vai se dividir em seus apelos.

"A torcida empurra muito o Endrick mas amanhã temos também o Neymar. Então, vai ter uma dúvida", sorriu o italiano, erguendo a sobrancelha esquerda. "Vão empurrar o Neymar ou o Endrick? Acho que vão empurrar os dois."