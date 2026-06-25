Ancelotti comemora entrada de Neymar e elogia Vini Jr.
MIAMI, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou a atuação do Brasil diante da Escócia. Depois do 3 a 0 e a classificação em primeiro, o italiano comemorou o fato de a seleção não sofrer gols e elogiou Neymar e Vini Jr.
"Jogamos bem, repetimos o jogo. Era o objetivo repetir o jogo contra o Haiti. Foi um jogo mais completo. Estamos satisfeitos. Agora chega o bonito", disse o treinador na saída de campo.
O treinador também comemorou as boas notícias no jogo, como a entrada do camisa 10 da seleção. "Atuamos como coletivo. É uma boa coisa. Não tomamos gols. Há muitas coisas positivas, como a entrada de Neymar, que pode nos ajudar".
Questionado como resumiria a participação de Vini na Copa, o mister foi direto: "Muito forte".
O Brasil passou em primeiro no grupo e volta a atuar na segunda-feira, às 14h (de Brasília). O adversário depende do desfecho do grupo que tem Holanda, Japão e Suécia como candidatos.