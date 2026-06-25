Ancelotti cede aos apelos de torcida no estádio e promove estreia de Neymar na Copa

FLÓRIDA, EUA (FOLHAPRESS) - Aos 27 minutos do segundo tempo, a torcida brasileira no Hard Rock Stadium se levantou e vibrou. Não foi com um gol, mas, para eles, era quase.

A comemoração foi por ver Carlo Ancelotti chamar Neymar para conversar à beira do gramado. O italiano passava orientações para o craque antes de promover sua estreia na Copa do Mundo.

Aos 31 minutos, ele enfim pisou em campo pela primeira vez. Matheus Cunha foi quem acabou substituído.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Quase mil dias depois da lesão que abriu um dos períodos mais incertos de sua carreira, Neymar voltou a defender a seleção brasileira nesta quarta-feira (24).

Convocado sob questionamentos por sua condição física, o camisa 10 iniciou a partida contra a Escócia entre os reservas, como símbolo de sua nova fase na equipe canarinho.

Depois de posar para a foto oficial e cantar o hino nacional junto com o elenco, foi sentado no banco que ele viu seus companheiros construírem a elástica vitória sobre a Escócia, por 3 a 0, fundamental para assegurar a liderança do Grupo C.

Neymar vibrou com cada lance, mas também exibiu semblantes de apreensão, à espera de uma chance de entrar no jogo.

A torcida tentou sensibilizar Carlo Ancelotti. A partir dos seis minutos do segundo tempo, os brasileiros no estádio começaram a cantar: "Olê, olê, olê, olê, Neymar, Neymar." Nas arquibancadas, alguns torcedores também foram vistos usando máscaras com o rosto do craque.

Dos 64.478 presentes, a ampla maioria vestia camisas amarelas. A maior concentração de escoceses era atrás do gol defendido por Alisson na segunda etapa.

Depois do terceiro gol do Brasil, anotado por Matheus Cunha, o coro ficou ainda mais estridente. Ancelotti, porém, preferiu primeiro dar oportunidades para Fabinho e Gabriel Martinelli.

Enquanto isso, entre um lance e outro, talvez tenha passado um filme na cabeça de Neymar, com o drama vivido por ele desde o dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo.

O período de recuperação o deixou quase um ano longe dos gramados, ainda quando era atleta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo qual quase não jogou devido ao problema físico.

De volta ao futebol brasileiro desde janeiro do ano passado, quando retornou ao Santos, onde foi revelado, o jogador sofreu com sucessivos contratempos físicos que o impediram de voltar a defender a seleção, o que só ocorreu nesta quarta, 981 dias depois da lesão em outubro de 2023.

Desde o fim do suspense feito por Ancelotti até o treinador anunciar sua lista de convocados para a Copa do Mundo, revelada em 18 de maio, pairou sobre a seleção brasileira a dúvida sobre quando Neymar estaria, de fato, em campo novamente pela equipe, já que ele se apresentou com uma lesão na panturrilha direita.

Desfalque nos jogos contra Marrocos na estreia e Haiti, pela segunda rodada, ele só reuniu condições de ser opção para o treinador a partir do último jogo pela fase de grupos.

Sua participação na estreia nesta Copa foi bastante discreta. Enquanto esteve em campo, não chegou a ter nenhuma chance clara de marcar nem participou de lances com reais chances de gol.