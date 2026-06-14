Ancelotti admite problemas, mas diz que 'Copa não se ganha no primeiro jogo'

EAST RUTHERFORD, NOVA JERSEY, (EUA) - Carlo Ancelotti procurou passar uma mensagem positiva após a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O técnico reconheceu as dificuldades apresentadas pela equipe, sobretudo no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com Marrocos na tarde de sábado (13), porém apostou em um crescimento na sequência da competição.

"Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", afirmou. "A partida foi difícil, especialmente na primeira parte. A equipe estava ansiosa e teve pouco equilíbrio em campo. Foram muitas bolas perdidas, precisamos melhorar nesse aspecto. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo."

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O italiano atribuiu parte dos problemas ao nervosismo relacionado à rodada de abertura do Mundial. Apontou que "tudo pode acontecer em um primeiro jogo de Copa", com "a pressão muito alta". E retomou o tom otimista na tentativa de evitar um abatimento nos jogadores com as críticas pela atuação em East Rutherford.

"Absolutamente, não", respondeu, questionado sobre um abalo no moral. "A equipe lutou até o último minuto. Tenho bastante claro o que temos de melhorar, coisas que fizemos bem nos dois amistosos [contra Panamá e Egito] e que no primeiro tempo não saíram bem. Precisamos trabalhar por uma equipe mais equilibrada e mais agressiva na frente."

Diante da clara diferença de desempenho nas metades do jogo, Ancelotti admitiu a possibilidade de realizar mudanças no duelo com o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira (19), na Filadélfia. De acordo com o comandante, a escalação pode mudar "dependendo das características do time adversário".

O italiano surpreendeu ao incluir na formação inicial Ibañez na lateral direita, Douglas Santos na lateral esquerda e Igor Thiago como centroavante. Ibañez e Igor Thiago tiveram desempenhos ruins e acabaram sendo trocados ao longo da partida. Casemiro, também muito mal, assim como Ibañez, foi sacado já no intervalo.

"Eu tenho que aproveitar o elenco, não fixar uma escalação. Falei ontem [aos atletas] que a escalação inicial não é a que termina a partida. Os jogadores que entraram fizeram um bom jogo", declarou o técnico, que também fez elogios a um dos titulares, Vinicius Junior, autor do gol. "Jogou bem, foi bastante perigoso. Acredito em toda a qualidade que tem, pode fazer um grande Mundial."

Ancelotti, por fim, respondeu em inglês sobre a decepção dos torcedores que vestiam amarelo, maioria entre os 80.663 espectadores no MetLife Stadium. Agradeceu o apoio recebido e concluiu sua entrevista deixando um pedido de desculpa. Em um dia no qual time e torcida não falaram exatamente a mesma língua, foi apropriado que a última palavra tenha sido "sorry".