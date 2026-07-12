Alisson se manifesta após queda do Brasil na Copa e diz sentir 'frustração e tristeza'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Alisson, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, lamentou neste domingo a eliminação do país nas oitavas de final da competição. Ele se manifestou nas redes sociais pela primeira vez desde o jogo contra a Noruega.

Alisson fez a publicação umma semana após a derrota por 2 a 1. O Brasil foi superado pelos noruegueses no dia 5 de julho, graças a dois gols do atacante Erling Haaland. Neymar, de pênalti, descontou para a Amarelinha, mas não foi o suficiente para evitar a pior campanha do país em Copas em 92 anos.

O goleiro de 33 anos lamentou não ter conquistado o tão sonhado título: "Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo!".

Apesar da decepção no torneio, o atleta disse estar pronto para se reerguer. Foi a terceira participação do jogador do Liverpool em Mundiais.

"Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho nao sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!", disse Alisson, goleiro da seleção brasileira.

Ele também agradeceu o apoio dos brasileiros e pediu que a torcida continue para o próximo ciclo. "Seguimos em frente na busca do hexa", completou Alisson em texto publicado nas redes sociais.

"Vivi intensamente todos os dias dessa Copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre! Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa Copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue. Seguimos em frente na busca do hexa!!", concluiu Alisson, goleiro da seleção brasileira.

Leia o texto na íntegra

Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas, de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas, escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!.

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa Copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

Seguimos em frente na busca do hexa!!