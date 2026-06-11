Alisson se derrete por Ancelotti e diz que ele 'transformou o ambiente da seleção'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Alisson derreteu-se em elogios a Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (11), a dois dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 1 disse que o ambiente da seleção brasileira mudou desde que o italiano assumiu o comando da equipe. Em entrevista coletiva, o jogador reconheceu que o grupo viveu um período difícil nos últimos anos, mas disse que a chegada do treinador italiano trouxe tranquilidade, confiança e foco no trabalho.

"Desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado", afirmou o goleiro do Liverpool.

Segundo Alisson, a principal mudança promovida pelo técnico não foi apenas tática, mas também na forma como o elenco passou a lidar com a pressão que cerca a seleção brasileira.

"Eu acho que todos os períodos tiveram as suas características. É inegável que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele as dificuldades que tivemos. Mas dentro de tudo isso, a coisa mais importante é o momento em que nos encontramos agora", afirmou.

O goleiro atribuiu essa mudança diretamente à presença de Ancelotti. "Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões."

Alisson afirmou que o momento atual da equipe é mais importante do que qualquer avaliação feita nos últimos meses e lembrou que seleções campeãs nem sempre chegaram aos Mundiais cercadas de confiança.

"O que importa é o momento que a equipe chega. Isso é o mais importante. É o que a gente pode observar historicamente também na história da seleção. Por isso se diz que é bom chegar um pouco questionado, porque foi assim em outros momentos", disse ainda o goleiro.

Apesar das dúvidas que ainda cercam a equipe, o goleiro garantiu que os jogadores estão confiantes para a disputa da Copa do Mundo.

"O mais importante é como chegamos agora e como nos sentimos agora. Nos sentimos confiantes por causa dos treinamentos, por causa do trabalho, por causa da qualidade e por aquilo que estamos nos tornando como equipe", falou.

Alisson também destacou a personalidade de Ancelotti e a forma como o treinador influencia o grupo. "Ele é resiliente, humilde, tem uma inteligência muito grande para escolher as palavras certas. É um grande gestor e tem uma ideia clara de futebol, simples e objetiva."

Para o goleiro, o italiano transmite ao elenco algo raro para alguém que já conquistou praticamente tudo no futebol. "Uma coisa que o mister também traz para a gente é a alegria. Ele venceu tudo no futebol e está aqui na Seleção Brasileira com entusiasmo. Nós jogadores percebemos isso todos os dias."