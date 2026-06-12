Algoz do Brasil, Courtois diz que deve se aposentar da Bélgica após a Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Thibaut Courtois afirmou que a Copa do Mundo de 2026 deve marcar sua despedida da seleção da Bélgica.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), o goleiro belga de 34 anos revelou que pretende priorizar seu corpo e descansar. "Não sei se devemos falar sobre isso agora, mas acho que as chances são maiores de eu não continuar do que vá continuar".

"Eu tenho 34 anos, e sinto que pequenas lesões são mais comuns. Se você consegue descansar durante as pausas internacionais, isso faz diferença, é claro. Vamos ver o que eu vou decidir depois do torneio. É verdade que eu quero jogar por mais alguns anos, e para isso eu tenho que pensar no meu corpo", declarou Courtois.

As lesões recentes motivam a provável aposentadoria da seleção para focar no Real Madrid. "Tive mais problemas com os meus adutores no último ano, e também rompi um pedaço do meu tendão. Então você começa a pensar e sente que poderia descansar mais. Em certo ponto, você também tem que passar o bastão."

O jogador indicou três jovens goleiros que podem assumir a titularidade da Bélgica. Ele citou Senne Lammens, Mike Penders e Maarten Vandevoort. "Há grandes talentos esperando atrás de mim... Vamos ver como a Copa do Mundo vai se desenrolar, e aí veremos."

A postura de Courtois difere da de outros astros da geração de ouro belga. Kevin De Bruyne, de 34 anos, e Romelu Lukaku, de 33, confirmaram que vão continuar na seleção.

A seleção da Bélgica estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15). O jogo contra o Egito será em Seattle, nos Estados Unidos.

ALGOZ DO BRASIL EM 2018

Thibaut Courtois foi um dos destaques da Bélgica na campanha que terminou com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018. O goleiro teve atuação decisiva na vitória por 2 a 1, com defesas importantes ao longo da partida.

Eleito o melhor goleiro daquele Mundial, Courtois ajudou a Bélgica a alcançar o terceiro lugar. Ele e ficou marcado pelos torcedores brasileiros como um dos principais responsáveis pela queda da Seleção na Rússia.