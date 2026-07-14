'Algo parecido com a felicidade', diz técnico espanhol sobre o que sentiu ao derrotar a França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a vitória de 2 a 0 contra a França na semifinal da Copa do Mundo de 2026, o técnico espanhol Luis de la Fuente disse que era difícil descrever o que estava sentindo. "Acho que é algo parecido com felicidade."

De la Fuente, que está na federação espanhola desde 2013 e treinou categorias de base da seleção europeia, elogiou seus jogadores. "Sempre deixam tudo em campo e mostram dia após dia seu compromisso com a generosidade, a solidariedade e o talento."

"Começamos há três ou quatro anos com uma ideia, e essa ideia acabou nos fazendo bem e nos trouxe até aqui", afirmou o técnico.

No domingo (19), contra a Inglaterra ou a Argentina, a Espanha disputa a final do Mundial -"um luxo reservado a alguns poucos eleitos", nas palavras de de la Fuente.

"É um orgulho ser espanhol, ter esse vínculo com um país inteiro. Juntos podemos alcançar coisas muito importantes", concluiu.

Para o lateral direito Pedro Porro, autor do segundo gol espanhol, a vitória foi um sonho que se tornou realidade. "Fizemos tudo o que tínhamos que fazer hoje para chegar à final."

"A verdade é que este é um triunfo coletivo, não é nada apenas meu", afirmou.

Porro foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo por Álex Baena. "Eu não estava aguentando mais. Agora é focar a recuperação e ir com tudo [para a final]."

O meia da França Rayan Cherki disse que o time teve um jogo ruim. "Não sei o que dizer. Eles foram melhores do que nós em todos os aspectos do jogo e demonstraram mais vontade, eu acho. É uma pena, porque estou convencido de que ainda somos uma equipe melhor do que eles, mas esta tarde, a Espanha foi melhor do que nós. Mesmo em um dia ruim, precisamos ser um pouco melhores, taticamente, tecnicamente, em termos de vontade. Em todos os aspectos", disse o atleta à M6 e à BeIN Sports após o jogo.