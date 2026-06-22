Alex Escobar passa mal ao vivo na Globo, e Fred Bruno esclarece a situação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O repórter Alex Escobar, 51, passou mal ao vivo durante a programação da Globo desta segunda-feira (22). Horas depois do episódio, ele não apresentou o 'Globo Esporte' ao lado de Fred Bruno, que explicou o motivo da ausência do colega.

Escobar não se sentiu bem durante uma entrada ao vivo no 'Encontro com Patrícia Poeta'. O repórter, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo, pareceu se enrolar com as palavras e teve a passagem encurtada pela apresentadora do programa.

O jornalista falava sobre a situação de Neymar na seleção brasileira. Após informar que o camisa 10 havia participado de seu primeiro treino completo com a equipe, Escobar teve dificuldade para dar sequência à fala e foi cortado por Patrícia, que tentou descontrair com o colega. Ele ainda conseguiu dizer que o técnico Carlo Ancelotti esperava contar com o jogador por 15 minutos no próximo jogo, antes de sair do ar.

À tarde, Fred Bruno apresentou o 'Globo Esporte' sem o colega e explicou sua ausência. Ele abriu o programa nacional esclarecendo que Escobar teve um pico de pressão e relacionou o episódio ao forte calor nos EUA.

"Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele. Realmente o calor está 'brabo' aqui nos Estados Unidos. Então, hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar! Um beijo, meu irmão!", disse Fred, durante o Globo Esporte.

A Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio. A reportagem entrou em contato com a emissora e aguarda um retorno sobre o estado de saúde do jornalista.