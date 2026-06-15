Alerta de tornado deixa seleção da Inglaterra presa em hotel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Inglaterra ficou presa em seu hotel na região de Kansas City, nos Estados Unidos, após um alerta de tornado com ventos de quase 130 km/h atingir a área, na tarde de hoje. A informação é do jornal britânico The Sun.

Os jogadores ingleses assistiam a um jogo no hotel quando receberam alertas de emergência nos celulares. A tempestade com ventos de quase 130 km/h derrubou árvores a três quilômetros da base da equipe.

A delegação seguiu os protocolos e se abrigou em áreas seguras do hotel. "Foi assustador", diz uma fonte ao jornal The Sun, ao relatar que os avisos climáticos interromperam a transmissão da TV.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu um alerta de perigo crítico para a região. O órgão recomendou buscar abrigo em prédio resistente e longe de janelas, com o aviso de que destroços levados pelo vento poderiam ser fatais.

Um tornado chegou a tocar o solo a cerca de 35 quilômetros do hotel dos atletas. O fenômeno ocorreu em Missouri City, enquanto a região de Wyandotte County sofreu apagões que deixaram milhares de moradores sem energia elétrica.

Integrantes da delegação afirmam ao The Sun que o susto não vai atrapalhar a preparação dos atletas. "Isso não vai nos tirar do rumo", garante uma fonte ligada à seleção inglesa, minimizando o impacto do incidente no planejamento.

Os jogadores já retornaram aos treinamentos de rotina após a tempestade passar. "O clima parecia selvagem, mas todos seguiram os conselhos e ficaram seguros; hoje o sol voltou e estamos de volta ao trabalho", completa a fonte.

Preparação e imprevistos na Copa do Mundo

O elenco comandado por Thomas Tuchel treinou sob calor de 32°C horas antes do temporal. Os atletas já haviam recebido instruções detalhadas sobre como agir e buscar abrigo em caso de tornados durante a estadia.

A organização fechou o festival de torcedores de Kansas City devido ao avanço da tempestade. O contratempo climático ocorreu um dia após a seleção inglesa sofrer um furto de uniformes em um caminhão da federação local.

A Inglaterra estreia no torneio contra a Croácia nesta quarta-feira, em Dallas. O grupo da seleção inglesa também conta com as equipes de Gana e do Panamá, com jogos previstos para Boston e Nova Jersey.