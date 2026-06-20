Alemanha vira nos acréscimos, vence Costa do Marfim e vai ao mata-mata
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha virou para cima da Costa do Marfim, venceu por 2 a 1 e garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo, neste sábado (20), em Toronto.
A seleção de Nagelsmann e companhia é a terceira a se classificar à próxima fase. México e Estados Unidos foram os dois primeiros times a avançar após os resultados da segunda rodada.
A Alemanha foi salva por Deniz Ungav. Ele entrou no segundo tempo e anotou os dois gols alemães para garantir a classificação. Kessié fez o gol marfinense no primeiro tempo.
Com o resultado, a Alemanha chegou aos seis pontos no Grupo E. A Costa do Marfim estacionou nos três pontos.
Equador e Curaçao, que jogam neste sábado (20) às 21h (de Brasília), perderam na estreia e podem conquistar seus primeiros pontos. A partida será realizada em Kansas City, nos Estados Unidos.
A Alemanha encara o Equador na última rodada. A partida acontecerá na quinta-feira (25), às 17h (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Costa do Marfim jogará contra Curaçao.
COMO FICOU O GRUPO E
1 - Alemanha: 6 pontos (saldo +7)2 - Costa do Marfim: 3 pontos (saldo 0)3 - Equador: 0 pontos (saldo -1)4 - Curaçao: 0 pontos (saldo -6)
RESERVA SALVA A ALEMANHA
Deniz Undav foi o grande salvador dos alemães neste sábado (20). O camisa 26, que joga no Stuttgart, entrou na segunda etapa e garantiu a vitória.
Ele balançou as redes em lances de oportunismo dentro da área. No primeiro gol, chegou livre da marcação pelo meio e finalizou de primeira.
No gol da vitória, que saiu aos 48 do segundo tempo, dominou e girou bonito para superar o goleiro Fofana, garantindo os alemães na fase de 1/16 avos da Copa do Mundo.
COMO FOI O JOGO
A Costa do Marfim fez o primeiro gol do jogo. Aos 29 minutos, Diomande dribou Kimmich pela ponta esquerda, foi para o fundo e cruzou rasteiro para a área. A bola sobrou na pequena área para Diallo, que dominou e bateu, mas foi travado por Brown. No rebote, Kessié aproveitou que Neuer estava no chão e colocou para dentro.
Kossounou perdeu a bola em frente à área, mas foi parado com falta por Musiala. O lance seguiu, e Wirtz tocou para Havertz, que marcou aos 38 minutos. O gol, no entanto, foi anulado pelo árbitro Juan Gabriel Benitez.
O empate alemão saiu aos 22 minutos do 2º tempo. Amiri cruzou da direita, e Undav entrou livre pelo meio da área marfinense. O camisa 26 finalizou com a perna esquerda e, como estava na pequena área, Fofana não pôde fazer nada para defender.
A Alemanha virou no fim. Undav recebeu passe de Nmecha dentro da área, dominou e girou já finalizando. O camisa 26 bateu de novo com a perna esquerda e marcou. O gol deu a virada aos alemães aos 48 minutos da segunda etapa.
ALEMANHA: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rudiger) e Brown; Nmecha, Pavlovic (Amiri), Sané (Leweling), Musiala (Undav) e Wirtz; Havertz (Goretzka). T.: Julian Nagelsmann
COSTA DO MARFIM: Y. Fofana; Singo (G. Doué), Kossounou, Agbadou e Konan; Diallo (Adingra), Kessié, Sangaré (S. Fofana) e Diomande (Pepe); Bonny (Guessand) e Inao Oulai. T. Emerse Fae
Local: BMO Field, em Toronto (CAN)
Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)
Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (PAR)
VAR: Antonio Garcia (URU)Gols: Kessié (29'/1ºT) (COS); Undav (22' e 48'/2ºT) (ALE)