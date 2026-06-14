Alemanha supera Brasil e vira seleção com mais gols na história das Copas
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha assumiu a liderança da artilharia histórica da Copa do Mundo, após vencer Curaçao por 7 a 1, em sua estreia nesta edição do torneio. Com os sete gols deste domingo (14), o time europeu ultrapassou o Brasil no topo.
Seleção alemã chegou a 239 gols em 21 edições do Mundial. Kai Havertz (duas vezes), Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav marcaram pela equipe na goleada contra Curaçao, pelo Grupo E, e ajudaram o país a bater o recorde.
Agora, o Brasil está em segundo lugar, com 238. A seleção brasileira só marcou um gol na partida de estreia nesta edição da Copa, no empate por 1 a 1 com Marrocos, e foi ultrapassada - apesar de ter duas participações em Copa a mais que a equipe europeia.
Não é a primeira vez que a Alemanha frustra um recorde de artilharia brasileiro. Durante a Copa do Mundo de 2014, o atacante alemão Miroslav Klose chegou a 16 gols e superou Ronaldo Fenômeno, com 15, no ranking histórico de goleadores do torneio.
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Alemanha - 239
Brasil - 238
Argentina - 152
França - 136
Itália - 128
Espanha - 108