Alemanha perde uma disputa de pênaltis pela primeira vez em Copas do Mundo
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a Alemanha perdeu uma disputa de pênaltis. Até a eliminação desta segunda-feira (29) nos pênaltis para o Paraguai por 4 a 3, na 2ª fase do torneio, a seleção europeia tinha participado de quatro disputas de pênaltis em mundiais -e vencido todas elas.
A Alemanha perdeu a disputa de pênaltis para o Paraguai por 4 a 3. O goleiro Gill pegou duas cobranças dos alemães e viu Jonathan Tah isolar sua batida nas cobranças alternadas. Alemanha e Paraguai haviam empatado por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.
Ao todo, a Alemanha participou de cinco disputas de pênaltis contando com a de hoje:
- Alemanha 5 x 4 França (semifinal de 1982)
- Alemanha 4 x 1 México (quartas de 1986)
- Alemanha 4 x 3 Inglaterra (semifinal de 1990)
- Alemanha 4 x 2 Argentina (quartas de 2006)
- Alemanha 3 x 4 Paraguai (segunda fase de 2026)
Na disputa de 1982, Alemanha e França empataram em 3 a 3 no tempo normal e prorrogação. Nos penais, a Alemanha venceu por 5 a 4 ao ver Six e Bossis errarem suas cobranças -Stielike desperdiçou um chute para os alemães.
Em 1986, Alemanha e México empataram nas quartas de final por 0 a 0. Nos pênaltis, deu Alemanha por 4 a 1. Os alemães acertaram todas suas cobranças com Allofs, Brehme, Matthäus e Littsbarki. Negrete converteu o único pênalti mexicano, e Quirarte e Servín perderam suas batidas.
Na semifinal de 1990, a Alemanha superou a Inglaterra por 4 a 3 nos pênaltis após empate por 1 a 1 na partida. Brehme, Matthäus, Riedle e Thon marcaram quatro pênaltis para os alemães e viram Pearce e Waddle perderam para os ingleses.
Em 2006, a Alemanha passou pela Argentina nas quartas de final após empate por 1 a 1 no tempo normal e 4 a 2 nas penalidades. Ayala e Cambiasso perderam duas cobranças para os argentinos, enquanto os quatro alemães que bateram converteram suas cobranças (Neuville, Ballack, Podolski e Borowski).
No duelo de hoje, a Alemanha perdeu para o Paraguai por 4 a 3. Havertz, Woltemade e Tah perderam para os alemães, enquanto Sanabria e Balbuena perderam para os paraguaios. Brilharam nas cobranças Maurício, Gustavo Gómez, Galarza e Canale, além do goleiro Gill, que pegou dois pênaltis.