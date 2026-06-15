Alemanha lidera Grupo E, e Suécia goleia Tunísia no F da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo 7 a 1 da Alemanha, desta vez sobre Curaçao, neste domingo (14), mais uma vez atingiu o Brasil. Com a nova goleada, a seleção alemã virou a maior artilheira da história das Copas, mesmo com menos participações que o time brasileiro.

Os pentacampeões brasileiros, que foram para todas as edições do torneio organizado pela Fifa, lideravam a lista com 238 gols em 115 partidas. Agora, os tetracampeões alemães, que só não jogaram em 1930 e 1950, somam 239.

A seleção europeia ultrapassou o Brasil em gols marcados em Mundiais ao golear, exatamente por 7 a 1, o Brasil em 2014. A seleção brasileira retomou a liderança nas oitavas de final da Copa da Rússia, em 2018, ao vencer o México por 2 a 0. A Alemanha não passou da primeira fase naquela edição nem na seguinte, no Qatar, em 2022.

No início da atual edição do Mundial, o placar era 237 a 232 para o Brasil.

Do lado de Curaçao, estreante em Copa do Mundo, a boa notícia foi o gol marcado contra uma das potências do futebol mundial, pelo Grupo E.

COSTA DO MARFIM 1 X 0 EQUADOR

No outro duelo do Grupo E, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, com Diallo, aos 44min do segundo tempo.

O gol saiu quando tudo indicava que o confronto seria o primeiro sem gols no Mundial, mas uma jogada em velocidade do zagueiro Singo, girando em cima da marcação na defesa e escapando em velocidade até o ataque, propiciou a chance para Diallo marcar, em chute de pé esquerdo no canto direito do goleiro Galíndez.

Desde o início, a partida foi muito movimentada, com oportunidades reais de gols para as duas seleções.

No primeiro tempo, o Equador teve as melhores chances, acertando o travessão do goleiro Fofana duas vezes. Na segunda parcial, as duas seleções acertaram a trave uma vez cada.

Na próxima rodada, alemães e marfinenses duelarão pela liderança do grupo, às 20h do sábado (20). Curaçao encara o Equador às 21h do mesmo dia para ver quem continuará com chances de classificação.

SUÉCIA 5 X 1 TUNÍSIA

Pelo Grupo F, a Suécia mostrou um grande poder ofensivo e goleou a Tunísia por 5 a 1, em Guadalupe, no México, já na madrugada desta segunda-feira (15).

Apesar do placar, o jogo teve um bom nível técnico, com as duas seleções mostrando muita organização em campo, jogadores habilidosos e boa pontaria.

Os destaques da partida foram o meio-campista Ayari, autor do primeiro e do último gol dos suecos, e o atacante Isak, que marcou um gol e deu duas assistências. Com grande mobilidade, ele atuou com liberdade pelos dois lados do gramado e deu muito trabalho à defesa tunisiana.

Os outros gols suecos foram de Gyökeres e Svanberg, este em seu primeiro toque na bola após substituir Karlstrom. Pela Tunísia, marcou Rekik.

HOLANDA 2 X 2 JAPÃO

No outro jogo do Grupo F, o ídolo corintiano Memphis Depay entrou no meio do segundo tempo na movimentada estreia de Holanda e Japão. O empate por 2 a 2 foi justo na partida disputada no moderno estádio do Dallas Cowboys, na NFL (liga de futebol americano).

Após o primeiro tempo sem gols, a Holanda abriu o placar no início da segunda etapa com Van Dijk, mas os japoneses empataram na sequência, com Nakamura. A seleção europeia voltou a ficar na frente com Summerville. Quase no fim, sofreu novo empate: Kamada.

Os japoneses voltam ao campo no México, onde enfrentam a Tunísia no dia 21, em Monterrey. A Holanda joga contra a Suécia, dia 20, em Houston.