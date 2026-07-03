Alemanha demite técnico após fiasco; Jürgen Klopp deve assumir seleção

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira (3) a demissão de Julian Nagelsmann. Mais jovem treinador a dirigir uma seleção em um mata-mata de Copa, Nagelsmann, 38, chegou a pedir para ficar no comando do time logo após a derrota nos pênaltis para o Paraguai, no começo da semana.

Sua demissão, porém, foi cobrada por boa parte dos analistas, ex-campeões mundiais do país e da opinião pública. Em episódio emblemático, o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, foi alvo de uma onda de críticas após ter elogiado o esforço dos jogadores.

Foi a terceira eliminação precoce da Alemanha em Copas. Em 2018 e 2022, últimos Mundiais com 32 seleções, o time perdeu ainda mais cedo, na fase de grupos.

Segundo a DFB, Nagelsmann se reuniu com os cartolas da federação na quinta-feira (2) e levou três horas para concordar com a rescisão, segundo o jornal Bild, que deve provocar baixas também entre os dirigentes. "A decisão não foi nada fácil para mim. A minha prioridade sempre foi o sucesso da equipe. Após uma decepção tão amarga, os jogadores merecem a oportunidade de um novo começo", declarou o técnico.

A rescisão deve custar aos cofres da entidade  7 milhões (R$ 39,2 milhões).

Em atitude incomum, para os padrões alemães, a DFB anunciou em comunicado que está próxima de acertar com Jürgen Klopp, ex-técnico do Dortmund e do Liverpool, atualmente executivo de futebol global do grupo Red Bull.

"Em relação à nomeação de um novo treinador, a direção da DFB iniciará agora conversas com Jürgen Klopp. Ele já manifestou a sua total disponibilidade para assumir o cargo."

Logo após a eliminação, na segunda-feira (29), Klopp, que está trabalhando como comentarista de TV nos EUA, foi questionado pelos próprios colegas de transmissão sobre a chance de assumir o posto e preferiu responder que aquele "não era o momento" para o assunto.

À frente do Liverpool, Klopp conquistou a Champions, o Mundial de Clubes da Fifa e ainda encerrou três décadas de jejum do time na Premier League. Em 2024, alegando cansaço, deixou o clube inglês para tirar um ano sabático. Segundo relatos, a DFB já nessa época o procurava para assumir a seleção, mas não foi possível conciliar as agendas.