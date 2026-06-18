Ainda em recuperação, Neymar fica fora do duelo do Brasil com o Haiti

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Ainda não vai ser na segunda rodada da Copa do Mundo a estreia de Neymar. O jogador nem sequer vai viajar com a delegação brasileira para a Filadélfia, palco da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19).

Em nota, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), informou que o camisa 10 ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park.

Embora tenha aparecido no gramado pela primeira vez na terça-feira (16), quando fez exercícios leves no campo e, no dia seguinte, tenha feito seu primeiro treino junto com todo o elenco, era improvável que ele estivesse à disposição de Carlo Ancelotti para o confronto com os haitianos.

Terminou nesta quinta-feira (18) o prazo máximo de três semanas, estipulado pelo departamento médico da seleção brasileira, para a recuperação da lesão na panturrilha direita. A participação dele em atividades no campo deu indícios de sua evolução, mas ele ainda não tem ritmo de jogo, ficando fora do duelo que, teoricamente, é o mais fácil para o Brasil na primeira fase do Mundial.

Como tem sido a norma nos treinos da seleção nos EUA, a imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino desta quinta. Durante o período, Neymar apareceu sorridente, fez o aquecimento, participou da roda de bobinho e, na sequência, fez alguns exercícios separado do grupo.

Na segunda-feira (15), Neymar havia passado por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar o estágio de sua recuperação. De acordo com a CBF, os testes estavam programados e não foram motivados por nenhuma intercorrência.

Além da expectativa de quando vai estrear na Copa do Mundo, Neymar quer dar fim ao hiato iniciado desde seu último jogo pela seleção brasileira, em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco.

Após passar por uma cirurgia, ele ficou um ano longe dos gramados. Depois disso, sucessivos problemas físicos também o impediram de voltar a defender o Brasil.

Antes do Mundial, ele não havia aparecido em nenhuma das outras convocações de Carlo Ancelotti. Seu nome só apareceu na lista final do treinador, anunciada em 18 de maio.

No dia anterior, em partida pelo Santos, no Campeonato Brasileiro, o jogador sofreu uma nova lesão, de grau 2. Quando se apresentou à seleção, ele passou por exames de ressonância magnética, que indicaram uma gravidade maior do que a informada inicialmente pelo clube paulista.

A comissão técnica da seleção brasileira já sabia que não contaria com o atleta na estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, no último sábado (13). Com a confirmação de sua ausência diante o Haite, resta somente o confronto com a Escócia, no dia 24, antes da fase de mata-mata.