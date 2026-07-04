África empilha eliminações na 2ª fase; Europa é maioria nas oitavas da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A África chegou à segunda fase da Copa do Mundo com nove seleções classificadas. Agora, após uma série de eliminações, o continente tem apenas dois representantes nas oitavas de final.

GEOGRAFIA DAS OITAVAS

O continente africano tem apenas Marrocos e Egito nas oitavas. As seleções eliminaram Holanda e Austrália nos pênaltis, respectivamente. Por outro lado, Cabo Verde, Gana, Senegal, Costa do Marfim, RD Congo, África do Sul e Argélia ficaram pelo caminho.

A África era o segundo continente com mais representantes na seugnda fase da Copa. Dos dez participantes classificados para este Mundial, nove tinham avançado aos 16 avos de final, ou seja, 90%. Só a Europa teve mais seleções entre os classificados da fase de grupos.

A Europa, inclusive, é o continente com mais representantes nas oitavas de final. Ao todo, são sete seleções ainda vivas na competição: França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, Noruega e Suíça. Alemanha, Suécia, Croácia, Áustria e Bósnia foram eliminadas na segunda fase.

A América do Sul vem logo em seguida no ranking dos continentes com mais participantes, com quatro. Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai avançaram, enquanto o Equador acabou eliminado na segunda fase.

A América do Norte fecha a lista de continentes presentes nas oitavas. Estados Unidos, México e Canadá, os três países-sede, avançaram para esta etapa do torneio.

A Ásia ficou sem nenhum representante. Japão e Austrália que é da Oceania, mas joga pela Confederação Asiática foram eliminados na segunda fase da Copa, enquanto os demais representantes já haviam caído na fase de grupos.

A Oceania já estava sem nenhuma seleção no mata-mata. A Nova Zelândia caiu na fase de grupos.

REPRESENTANTES POR CONTINENTE NAS OITAVAS

Europa (7): França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Noruega, Suíça e BélgicaAmérica do Sul (4): Brasil, Argentina, Colômbia e ParaguaiAmérica do Norte (3): Estados Unidos, México e CanadáÁfrica (2): Marrocos e Egito

JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL

neste sábado (4) (4/7)14h - Canadá x Marrocos18h - Paraguai x França

neste domingo (5) (5/7)17h - Brasil x Noruega21h - México x Inglaterra

Segunda-feira (6/7)16h - Portugal x Espanha21h - Estados Unidos x Bélgica

Terça-feira (7/7)13h - Argentina x Egito17h - Suíça x Colômbia