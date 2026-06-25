África do Sul faz jogo da vida, bate a Coreia e avança pela 1ª vez na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A África do Sul garantiu classificação ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25), no estádio BBVA Bancomer, em Monterrey (MEX). Com o resultado, a equipe sul-africana chegou aos quatro pontos e vai enfrentar o Canadá, uma das anfitriãs do Mundial, na segunda fase do torneio.

Como fica o Grupo A? O México avançou na liderança da chave, enquanto a África do Sul terminou na segunda colocação e assegurou vaga direta na próxima fase. Já a Coreia do Sul ficou em terceiro lugar e ainda mantém chances de classificação como uma das melhores terceiras colocadas.

Maseko garantiu a classificação histórica dos sul-africanos. Aos 17 minutos do segundo tempo, ele recebeu bom passe de Mofokeng na área, girou sobre a marcação e bateu de canhota no cantinho para vencer o goleiro da Coreia do Sul.

Com a segunda posição do Grupo A, a África do Sul vai enfrentar o Canadá, no próximo dia 28 de junho, pela segunda fase da Copa do Mundo. Já a Coreia do Sul aguarda a definição dos demais grupos para saber se avançará como uma das melhores terceiras colocadas.

MASEKO PERDE GOLS, MAS SE TORNA HERÓI

Autor do gol da classificação histórica da África do Sul, Thapelo Maseko desperdiçou duas boas oportunidades no primeiro tempo antes de balançar as redes. O atacante de 22 anos é considerado uma das principais promessas do país. Revelado pelo SuperSport United, ele atua no Mamelodi Sundowns, principal potência do futebol sul-africano.

Rápido e habilidoso, Maseko ganhou destaque ao ser eleito o melhor jogador jovem da Copa Africana Sub-20 de 2023. Desde então, passou a integrar a seleção principal e faz parte da geração que recolocou os Bafana Bafana em uma Copa do Mundo após 16 anos.

COMO FOI O JOGO?

A Coreia do Sul iniciou o jogo com uma chance de perigo logo no primeiro lance, indicando que lutaria pela vaga. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Kim Min-jae surgiu livre na primeira trave e cabeceou para o gol. A bola explodiu em um companheiro que estava em cima da linha.

A África do Sul, no entanto, ativou o modo "jogo da vida" após o susto e passou a dominar a partida. Aos 9 minutos, Mofokeng aproveitou uma sobra na meia-lua e soltou uma bomba. A bola desviou na defesa sul-coreana e saiu pela linha de fundo.

Maseko começou a acumular chances perdidas aos 18. Appollis puxou rápido contra-ataque pelo meio, acionou Mofokeng, que lançou para o atacante pela direita da área. Maseko bateu forte, mas Lee Gi-hyuk apareceu de carrinho para bloquear a finalização.

Aos 38, Maseko recebeu belo lançamento de Mofokeng ainda no campo de ataque, arrancou em direção à área e soltou uma bomba por cima do gol.

O gol do alívio do atacante sul-africano veio aos 17 minutos do segundo tempo. Maseko recebeu bom passe de Mofokeng na área, girou sobre a marcação sul-coreana e finalizou forte de canhota para vencer o goleiro e carimbar a classificação da África do Sul.

ÁFRICA DO SUL

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau e Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole e Oswin Appollis (Tshepang Moremi); Relebohile Mofokeng (Jayden Adams), Thapelo Maseko (Iqraam Rayners) e Evidence Makgopa.T.: Henri Bross.

COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae (Park Jinseob) e Lee Taeseok (Castrop Jens); Seol Youngwoo, Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho (Kim Jingyu), Hwang Heechan (Son Heungmin) e Lee Kangin; Oh Hyeongyu (Cho Guesung).T.: Myung-Bo Hong.

Local: BBVA Bancomer, em Monterrey (MEX)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Aubrey Modiba (África do Sul) e Cho Guesung (Coreia do Sul)Cartões Vermelhos: Nenhum

Gol: Maseko (ZAF - 18 do 2ºT)