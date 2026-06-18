África do Sul busca empate com a República Tcheca e mantém sonho de avançar na Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um pênalti convertido por Teboho Mokoena aos 37 minutos do segundo tempo garantiu o empate da África do Sul por 1 a 1 com a República Tcheca nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

Os tchecos haviam aberto o placar logo aos cinco minutos, com Sadílek, mas deixaram escapar uma vitória que poderia já eliminar os sul-africanos.

Com o empate, ambas as seleções chegaram a um ponto e mantêm vivas as chances de classificação para a próxima fase.

O vencedor do jogo entre México e Coreia do Sul às 22h desta quinta-feira vai assumir a liderança isolada e pode já se garantir na próxima fase.

A seleção europeia chegou ao confronto pressionada após a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul na estreia. A África do Sul também buscava recuperação depois de perder por 2 a 0 para o México.

O gol tcheco saiu logo na primeira oportunidade clara da partida. Aos cinco minutos, Sadílek recebeu passe dentro da área após uma troca de passes da equipe e bateu na saída do goleiro Ronwen Williams para abrir o placar.

Depois do gol, o jogo seguiu em ritmo lento e com poucas oportunidades. A República Tcheca manteve maior controle da posse de bola, enquanto a África do Sul encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas e ameaçou pouco o goleiro Matej Kovár.

Compare o desempenho de todos os atletas da Copa 2026 O cenário mudou apenas na reta final da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, Maseko fez jogada individual pela direita, cortou para o meio e finalizou. A bola atingiu o braço de Pavel Sulc dentro da área, e a árbitra assinalou pênalti para a África do Sul. O lance não passou por revisão do VAR.

Dois minutos depois, Mokoena cobrou no canto direito de Kovár e empatou o confronto.

A partida também marcou a estreia do primeiro trio feminino de arbitragem nesta Copa do Mundo. Além da marcação do pênalti na etapa final, a equipe teve atuação discreta, e a árbitra norte-americana Tori Penso distribuiu três cartões amarelos ao longo dos 90 minutos. As assistentes foram Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

Entre esses amarelos, no entanto, houve um com consequências para a terceira rodada: Mokoena, autor do gol da África do Sul, está fora da partida porque também foi amarelado contra o México.

Em caso de empate no jogo entre México e Coreia do Sul, a situação permanecerá confortável para as duas equipes, com África do Sul e República Tcheca disputando uma das vagas diretas ou até a de melhor terceiro lugar na última rodada.

A República Tcheca enfrentará o México no dia 24, enquanto a África do Sul pega a Coreia do Sul no mesmo dia.