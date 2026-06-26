Adversário do Brasil no 1º mata-mata, Japão perdeu único confronto em Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasil e Japão se enfrentarão na fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026.

Os japoneses empataram por 1 a 1 com a Suécia na tarde desta quinta-feira (25) e, com a vitória da Holnada sobre a Tunísia, ficaram em segundo lugar no Grupo F do Mundial.

Assim, têm agora pela frente a seleção brasileira, que terminou como líder do Grupo C.

Holandeses, japoneses e suecos disputavam a liderança da tabela. A Tunísia entrou na rodada final da fase de grupos já eliminada, depois de perder os jogos contra Suécia e Japão.

BOA LEMBRANÇA

O Brasil só enfrentou o Japão uma vez em Mundiais, em 2006, na Copa da Alemanha. Naquela ocasião, a seleção, então comandada por Carlos Alberto Parreira, venceu por 4 a 1.

Válida pela terceira rodada da fase de grupos, a partida aconteceu em Dortmund.

O atacante Keiji Tamada abriu o placar para o Japão, aos 33 minutos de jogo. Apesar do susto, o empate veio ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Ronaldo Fenômeno completou de cabeça e colocou a bola no fundo da meta japonesa.

No segundo tempo, os gols de Juninho Pernambucano, Gilberto e Ronaldo de novo, no final da partida, selaram a goleada brasileira sobre o Japão do meia Hidetoshi Nakata e do técnico brasileiro Zico.

O jogo foi histórico para o camisa 9 da seleção, que anotou duas vezes, ultrapassou Pelé e igualou Gerd Müller na artilharia das Copas, com 14, em pleno solo alemão.

Até ali, Müller, apelidado de "bombardeiro alemão", sustentava o posto de maior goleador dos Mundiais.

CONFRONTO RECENTE

No ano passado, Brasil e Japão se enfrentaram em amistoso disputado em Tóquio. O jogo começou bem para os brasileiros, que abriram dois gols de vantagem no primeiro tempo.

A seleção japonesa reagiu e conseguiu a virada, após anotar três vezes em 20 minutos. O placar terminou 3 a 2 para os donos da casa.

Foi a primeira derrota do Brasil jogando contra o Japão. Também foi a primeira vez que a seleção teve um revés em jogos oficiais depois de abrir dois gols de vantagem.

Se passarem, os comandados de Carlo Ancelotti terão seis dias de pausa dos jogos da Copa de 2026 até o duelo das oitavas de final, no domingo, dia 5 de julho.