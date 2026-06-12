Adversário do Brasil, Haiti corta meio-campista por lesão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meio-campista haitiano Leverton Pierre, do clube português Vizela, está fora da Copa do Mundo devido a uma lesão no músculo adutor, disse a federação de futebol do país na quinta-feira (11).

"Leverton Pierre não poderá jogar na Copa do Mundo após a equipe médica detectar uma lesão no seu músculo adutor direito", afirmou a Federação Haitiana de Futebol em comunicado.

O zagueiro Garven Metusala, do Colorado Springs Switchbacks, da USL Championship, a segunda divisão dos EUA, substituirá Pierre.

O Haiti enfrenta a Escócia no sábado (13), às 22h, em sua primeira partida pelo Grupo C. O país caribenho está em sua segunda Copa do Mundo, após uma participação em 1974.

A seleção haitiana enfrentará o Brasil na sexta-feira que vem (19), às 21h30. O confronto será transmitido por Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, GE TV e NSports.

O time fecha a participação na fase de grupos contra Marrocos, na quarta-feira seguinte (24), às 19h.