Adolescente morre após fonte desabar em festa do título da Espanha

(UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, na Espanha, depois que uma fonte desabou durante a comemoração do título espanhol na Copa do Mundo.

O acidente ocorreu na província de Salamanca, após a final disputada no domingo (19). A prefeitura informou que a estrutura cedeu durante a celebração e deixou outras pessoas feridas.

Prefeitura de Ciudad Rodrigo lamentou a morte e disse que a festa terminou em tragédia. "O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo se transformou em uma tragédia", publicou a administração municipal no Facebook.

Imprensa espanhola relatou que várias pessoas subiram na fonte antes do desabamento. A estrutura teria cedido por causa do peso, segundo as informações divulgadas.

A conquista da Espanha sobre a Argentina provocou comemorações em diferentes cidades do país. Buzinas, vuvuzelas, fogos de artifício e gritos marcaram a festa, que avançou pela madrugada.

COMO FORAM AS COMEMORAÇÕES EM MADRI

Na manhã desta segunda-feira (20), o centro de Madri amanheceu com lixo, latas e vidros quebrados. Equipes de limpeza trabalharam para deixar a região pronta antes da chegada dos jogadores, prevista para o meio-dia.

A seleção espanhola tem previsão de desfilar pelo centro da capital até a praça de Cibeles. O local é um dos principais pontos de celebração do time e fica em frente à sede da prefeitura de Madri.