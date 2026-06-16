'Acreditem como nós', diz Cristiano Ronaldo antes de estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo já entrou no clima da Copa do Mundo e compartilhou uma mensagem motivacional antes da estreia de Portugal.

"Trabalhamos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as comunidades Portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem como nós!", escreveu Cristiano Ronaldo, no Instagram.

O português destacou que "amanhã começa um novo capítulo" e também o orgulho em defender Portugal: "Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia", escreveu.

A seleção portuguesa joga nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra RD Congo. O jogo é válido pelo Grupo K, que ainda conta com Uzbequistão e Colômbia.