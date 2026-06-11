Abertura da Copa teve ritmo de show do intervalo, com 'Waka Waka 2.0'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Copa do Mundo dividida em três países, a primeira cerimônia de abertura, na Cidade do México, foi tão rápida quanto um show do intervalo.

Na sexta (12), a Copa terá mais duas cerimônias de abertura. Uma delas será no Canadá, com atrações como Alanis Morissette e Michael Bublé, em Toronto, precedendo a partida entre os donos da casa e a Bósnia-Herzegovina, às 16h.

À noite, antes de EUA x Paraguai (22h), em Los Angeles, a festa terá Katy Perry, Anitta e o rapper Future. As cerimônias de abertura e os jogos serão transmitidos pela Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, GE TV e NSports.

Na terceira festa do gênero no Estádio Azteca, nesta quinta, artistas latinos se revezaram mais rápido que grupos de quadrilhas de festa junina.

A primeira atração musical foi com o veterano grupo de pop rock Maná, quase tão antigos quanto a Copa de 1986 (a segunda no México, depois do Mundial de 1970).

Depois, entraram o cantor venezuelano Danny Ocean, conhecido por "Me Rehúso"; a artista Belinda Peregrín em parceria com o grupo Los Ángeles Azules; o rapper J. Balvin e o cantor de reggaeton Ryan Castro.

Tudo antes da principal atração da festa: a colombiana Shakira, que cantou a música oficial do torneio, "Dai Dai", ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

A música é uma tentativa de tentar repetir o sucesso de "Waka Waka", uma das músicas mais lembradas da história das Copas, e que sobrevive até hoje -provavelmente ao contrário do que acontecerá com a "Waka Waka" 2.0.

Também teve uma rápida aparição de bonecos Labubus -em vez das mascotes oficiais do torneio, que no momento musical não deram as caras. Oficialmente, são três mascotes: os Estados Unidos são representados pela águia batizada de Clutch, enquanto o Canadá tem o alce Maple. Para o México, foi escolhida a onça-pintada Zayu.

Com Shakira precedendo a abertura México x África do Sul, a festa foi uma espécie de déjà-vu de 2010. Na Copa africana, o confronto terminou empatado, por 1 a 1.

Depois de cerca de 15 minutos sem ação, a cerimônia teve uma espécie de segunda parte, com todas as bandeiras das 48 seleções sendo carregadas para o centro do gramado do Azteca -com aplausos para a mexicana e uma pequena vaia para a norte-americana.

Em seguida, mais uma atração musical antes dos times entrarem em campo: o tenor Andrea Bocelli cantou "DNA" ao lado cantora sul-coreana Ejae.

As duas equipes, então, levaram todos os 26 jogadores convocados ao gramado para a execução do hino, como Gianni Infantino, presidente da Fifa, havia antecipado no dia anterior.

Das 104 partidas programadas para a Copa, 13 serão disputadas em solo mexicano, outras 13 no Canadá e as 78 restantes nos EUA, incluindo a final -com show do intervalo.