77% dos gols argentinos desde 2022 passam por Messi
RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O peso de contar com um dos maiores jogadores de todos os tempos em seu plantel se traduz nos números da Argentina desde que a "sorte virou" na Copa do Mundo, em 2022, quando foram campeões. Até aqui, simplesmente 77% dos gols da equipe tiveram a participação de Lionel Messi.
Nos dois Mundiais, os argentinos fizeram 26 gols, sendo 14 do craque, além de três assistências diretas e mais três indiretas. Confira os detalhes:
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COPA DO MUNDO DE 2022
1ª rodada - Argentina 1 x 2 Arábia Saudita
Messi marcou o único gol da Argentina (pênalti).
2ª rodada - Argentina 2 x 0 México
Messi marcou um gol e deu assistência para Enzo Fernández.
3ª rodada - Argentina 2 x 0 Polônia
Não participou diretamente dos gols.
Oitavas - Argentina 2 x 1 Austrália
Messi marcou um gol.
Quartas - Argentina 2 x 2 Holanda
Messi deu assistência para Nahuel Molina e marcou um gol de pênalti.
Semifinal - Argentina 3 x 0 Croácia
Messi marcou um gol de pênalti e deu assistência para Julián Álvarez.
Final - Argentina 3 x 3 França
Messi marcou dois gols e teve participação indireta no gol de Di María, iniciando a jogada que terminou na finalização do camisa 11.
COPA DO MUNDO DE 2026
1ª rodada - Argentina 3 x 0 Argélia
Messi marcou os três gols da Argentina.
2ª rodada - Argentina 2 x 0 Áustria
Messi marcou os dois gols da Argentina.
3ª rodada - Argentina 3 x 1 Jordânia
Messi marcou um gol. Nos outros dois ele já havia sido substituído.
Oitavas - Argentina 3 x 2 Cabo Verde (prorrogação)
Messi marcou o primeiro gol da Argentina e cobrou os dois escanteios que originaram os outros dois gols: um de Lisandro Martínez e outro contra, de Diney Borges.
MAIOR ARTILHEIRO DE TODOS OS TEMPOS DAS COPAS
Os sete gols que Messi fez até aqui na Copa de 2026 o transformaram no maior artilheiro de todos os tempos da história das Copas, com 20 gols.
Na primeira rodada da fase de grupos, quando fez um hat-trick sobre a Argélia e se igualou ao até então recordista Klose, da Alemanha, ele se disse honrado, mas minimizou o feito.
"É uma honra pelo que significa estar ao lado de Klose e daqueles que estão lá, Ronaldo também está, mas não acho que isso signifique muita coisa. No final, são estatísticas e nada mais", disse Messi.
MESSI VIBRA COM GOLS DE BOLA PARADA DOS COMPANHEIROS
Na suada vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2, na segunda fase, Messi tirou como ponto positivo, além da entrega dos companheiros, o fato da equipe ter ampliado seu leque com as bolas paradas.
Essa seleção, como eu já disse, compete e vai competir até o final. neste domingo (5) tivemos a importância da bola parada, que não tinha acontecido antes. É importante, temos bons cabeceadores. neste domingo (5), a gente aproveitou isso e vai ser importante. A gente vem trabalhando há muito tempo para aproveitar oportunidades, e numa competição assim é importante ter essas chancesMessi