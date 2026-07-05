77% dos gols argentinos desde 2022 passam por Messi

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O peso de contar com um dos maiores jogadores de todos os tempos em seu plantel se traduz nos números da Argentina desde que a "sorte virou" na Copa do Mundo, em 2022, quando foram campeões. Até aqui, simplesmente 77% dos gols da equipe tiveram a participação de Lionel Messi.

Nos dois Mundiais, os argentinos fizeram 26 gols, sendo 14 do craque, além de três assistências diretas e mais três indiretas. Confira os detalhes:

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COPA DO MUNDO DE 2022

1ª rodada - Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Messi marcou o único gol da Argentina (pênalti).

2ª rodada - Argentina 2 x 0 México

Messi marcou um gol e deu assistência para Enzo Fernández.

3ª rodada - Argentina 2 x 0 Polônia

Não participou diretamente dos gols.

Oitavas - Argentina 2 x 1 Austrália

Messi marcou um gol.

Quartas - Argentina 2 x 2 Holanda

Messi deu assistência para Nahuel Molina e marcou um gol de pênalti.

Semifinal - Argentina 3 x 0 Croácia

Messi marcou um gol de pênalti e deu assistência para Julián Álvarez.

Final - Argentina 3 x 3 França

Messi marcou dois gols e teve participação indireta no gol de Di María, iniciando a jogada que terminou na finalização do camisa 11.

COPA DO MUNDO DE 2026

1ª rodada - Argentina 3 x 0 Argélia

Messi marcou os três gols da Argentina.

2ª rodada - Argentina 2 x 0 Áustria

Messi marcou os dois gols da Argentina.

3ª rodada - Argentina 3 x 1 Jordânia

Messi marcou um gol. Nos outros dois ele já havia sido substituído.

Oitavas - Argentina 3 x 2 Cabo Verde (prorrogação)

Messi marcou o primeiro gol da Argentina e cobrou os dois escanteios que originaram os outros dois gols: um de Lisandro Martínez e outro contra, de Diney Borges.

MAIOR ARTILHEIRO DE TODOS OS TEMPOS DAS COPAS

Os sete gols que Messi fez até aqui na Copa de 2026 o transformaram no maior artilheiro de todos os tempos da história das Copas, com 20 gols.

Na primeira rodada da fase de grupos, quando fez um hat-trick sobre a Argélia e se igualou ao até então recordista Klose, da Alemanha, ele se disse honrado, mas minimizou o feito.

"É uma honra pelo que significa estar ao lado de Klose e daqueles que estão lá, Ronaldo também está, mas não acho que isso signifique muita coisa. No final, são estatísticas e nada mais", disse Messi.

MESSI VIBRA COM GOLS DE BOLA PARADA DOS COMPANHEIROS

Na suada vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2, na segunda fase, Messi tirou como ponto positivo, além da entrega dos companheiros, o fato da equipe ter ampliado seu leque com as bolas paradas.

Essa seleção, como eu já disse, compete e vai competir até o final. neste domingo (5) tivemos a importância da bola parada, que não tinha acontecido antes. É importante, temos bons cabeceadores. neste domingo (5), a gente aproveitou isso e vai ser importante. A gente vem trabalhando há muito tempo para aproveitar oportunidades, e numa competição assim é importante ter essas chancesMessi