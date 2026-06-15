7 jogos para ver na segunda semana da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O começo da segunda semana da Copa do Mundo ainda reserva a estreia de muitas seleções relevantes, incluindo a campeã Argentina e a vice, França.

Além disso, há a aguardada partida do Irã, em jogo tecnicamente pouco relevante, mas cercado de tensão. Tem também o segundo jogo da seleção brasileira, diante do Haiti, com Neymar ou sem Neymar.

Veja abaixo sete jogos para ficar de olho na semana.

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1 - IRÃ X NOVA ZELÂNDIA - SEGUNDA (15), ÀS 22H

Não está entre os 80 jogos tecnicamente mais aguardados da Copa, mas todos querem ver como será a recepção ao Irã em sua estreia em solo americano (Los Angeles)

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2 - FRANÇA X SENEGAL - TERÇA (16), ÀS 16H

Vice-campeã de 2022, a seleção francesa é apontada como favorita ao título por dez a cada dez especialistas. Mas a estreia será contra uma das principais equipes do continente africano, comandada por Sadio Mané

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3 - IRAQUE X NORUEGA - TERÇA (16), ÀS 19H

Um dos atacantes mais perigosos do futebol atual, o norueguês Erling Haaland (do Manchester City) faz sua estreia nas Copas. Boa sorte para o goleiro iraquiano

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4 - ARGENTINA X ARGÉLIA - TERÇA (16), ÀS 22H

Todos se lembram da estreia da campeã Argentina, em 2022, quando perderam por 1 a 0 para a Arábia Saudita. Agora eles encaram outra seleção com A, que joga de branco e verde

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5 - INGLATERRA X CROÁCIA - QUARTA (17), ÀS 17H

Assim como o Brasil, os ingleses carregam um trauma contra os croatas. Foram os rivais que eliminaram o English Team na semifinal de 2018. O inglês Kane e o croata Modric lembram do jogo

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6 - BRASIL X HAITI - SEXTA (19), ÀS 21H30

Após o empate na estreia diante da seleção marroquina, o segundo duelo pode ser o jogo com Neymar, ou sem Neymar, ou com Neymar, ou sem Neymar. E pode também ser a chance para alguns reservas saírem do banco para brigar pela artilharia, como Endrick ou Rayan (com todo respeito ao adversário)

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7 - HOLANDA X SUÉCIA - SÁBADO (20), ÀS 14H

Segundo jogo para as duas seleções do Grupo F pode começar a mostrar o caminho de um possível rival do Brasil na segunda fase. Melhor ficar de olho

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