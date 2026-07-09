6 em cada 10 dos gols do mata-mata da Copa saíram após 2ª pausa de hidratação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A virada da Argentina sobre o Egito foi marcada pela mudança de postura do time de Lionel Scaloni nos últimos 20 minutos. Se antes a equipe parecia reagir pouco à vantagem adversária, na reta final os argentinos dominaram o confronto. Fosse com passes em profundidade ou apostando no chuveirinho, fizeram os três gols que os colocaram nas quartas de final da Copa do Mundo.

Ainda que não fosse de forma tão dramática, outras partidas do mata-mata tiveram circunstâncias similares à vista em Atlanta: 56,9% dos gols da segunda fase e das oitavas saíram após a segunda pausa de hidratação dos jogos.

GOLS APÓS AS PAUSAS NA COPA

Ao todo, as redes balançaram 65 vezes no mata-mata, com 37 gols após as pausas comerciais e 24 antes das pausas, além de quatro tentos nas prorrogações. Se excluídos os quatro, os gols pós-pausa representam 60,7% do total de 61.

Pelo recorte de gols apenas após a pausa nos segundos tempos, foram 25, ou seja, 38% do total.

Não é possível assegurar em quais partidas parar para beber água e discutir possíveis mudanças táticas foi de fato determinante para o resultado, uma vez que mais gols ocorrem nos trechos finais dos primeiros e segundos tempos, como indica estudo publicado em 2018 pela Universidade Federal de Uberlândia.

A pesquisa avaliou os 471 gols das Copas de 2010, 2014 e 2018, e concluiu que, do total, 71 gols saíram dos 31 aos 45 minutos do primeiro tempo e 116 ocorreram dos 31 aos 45 do segundo tempo. Enquanto isso, 54 saíram até os 15 minutos do primeiro tempo e 80 aconteceram do início aos 15 do segundo tempo.

Porém, alguns jogos como o da Argentina simbolizaram reações significativas nos 25 minutos finais.

JOGOS SIMBÓLICOS NA COPA DE 2026

**ARGENTINA 3 x 2 EGITO**

Um dos maiores jogos desta Copa teve no brio argentino a virada de chave. O Egito havia construído uma vitória parcial sólida: aos 15 minutos do primeiro tempo, com Yasser Ibrahim, e aos 22 do segundo tempo, com Ziko, instantes antes da pausa para hidratação.

A partida parecia decidida, mas a Argentina retornou ao campo após o gol e o tempo de hidratação com mais ímpeto para atacar: oito (42%) das 19 finalizações ocorreram após a pausa da etapa final. Delas, três (aos 34, 38 e 47 do segundo tempo) resultaram nos gols da virada liderada por Lionel Messi. Se considerados os períodos após as duas pausas (em ambos os tempos), foram 14 chutes (73,6%) dos 19 totais.

**BÉLGICA 3 x 2 SENEGAL**

Receita parecida do jogo da Argentina: mesmo placar, virada emocionante saindo de um 2 a 0 contra e gols determinantes após a pausa no segundo tempo.

O Senegal abriu vantagem com Diarra e Sarr, aos 24 do primeiro tempo e aos seis do segundo. Porém, os belgas reagiram no final e empataram aos 41 e aos 44 da etapa final, com Lukaku e Tielemans. O gol da virada foi de novo de Tielemans, de pênalti, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação.

**INGLATERRA 2 x 1 RD CONGO**

Mais uma virada protagonizada após a pausa na etapa final. Pela segunda fase, os ingleses, que haviam levado o gol congolês aos sete minutos de jogo e sofriam para reagir, buscaram o empate aos 30 da etapa final, com Kane, e novamente com o centroavante, que marcou um golaço aos 41.

**BRASIL 1 x 2 NORUEGA**

A amarga eliminação do Brasil teve todos os gols marcados após a pausa para hidratação na etapa final. Das nove finalizações norueguesas, três ocorreram no intervalo de 15 minutos entre os 30 e os 45 da etapa final, incluindo os dois gols de Haaland. Por fim, nos acréscimos da partida, Neymar converteu o pênalti e diminuiu para a seleção brasileira.

GOLS PÓS-PAUSA FORAM DECISIVOS NOS 11 SEGUINTES CONFRONTOS

- África do Sul 0 x 1 Canadá: gol do Canadá

- Holanda 1 x 1 Marrocos: os dois gols do empate

- Portugal 2 x 1 Croácia: o gol da virada de Portugal

- EUA 2 x 0 Bósnia: os dois gols dos EUA

- Bélgica 3 x 2 Senegal: os dois gols do empate da Bélgica

- Brasil 2 x 1 Japão: um gol de cada equipe

- Costa do Marfim 1 x 2 Noruega: os três gols do jogo

- Inglaterra 2 x 1 Congo: os dois gols da Inglaterra

- Brasil 1 x 2 Noruega: os três gols do jogo

- Inglaterra 3 x 2 México: dois gols Inglaterra e um do México

- Argentina 3 x 2 Egito: os três gols da Argentina