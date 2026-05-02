Você é workaholic? Três sinais de que está se importando demais com o trabalho

Como saber quando a dedicação ao trabalho passa a ser um problema? Embora não exista um guia universal, especialistas apontam sinais de alerta, como dificuldade em desconectar, irritabilidade e desgaste nas relações pessoais. Também há comportamentos mais silenciosos que demonstram que o tempo voltado ao trabalho está afetando aspectos da vida profissional e pessoal.

A Reportagem ouviu especialistas para ajudar a identificar o momento de buscar equilíbrio e reuniu dicas práticas para manter a produtividade sem comprometer o bem-estar.

Confira abaixo os principais sinais de que o trabalho pode estar consumindo você:

1. Não ter dia e nem hora para sair do trabalho

Segundo Antonella Satyro, CEO e fundadora da escola corporativa Líderes que Curam, os sinais começam de forma sutil. Por exemplo, você começa um dia trabalhando até mais tarde, depois trabalha em um sábado, depois em um domingo e assim por diante.

"Aos poucos, atividades que antes traziam prazer, como hobbies ou encontros com amigos, começam a parecer menos importantes ou até desinteressantes. Você sente que, mesmo nos momentos de lazer, sua mente está presa ao trabalho," disse Antonella Satyro, CEO e fundadora da escola corporativa Líderes que Curam.

Com isso, a percepção sobre a quantidade de tempo dedicada ao trabalho e à vida pessoal se perde, e fica mais fácil cair na armadilha de bater metas a qualquer custo. É o que alerta Andréa Krug, psicóloga e especialista em liderança.

“O profissional começa a ter dificuldade em perceber os próprios limites (fisiológicos e psicológicos)”, aponta Krug.

2. Síndrome da abertura do programa Fantástico

Outro sinal envolve a popular “síndrome da abertura do Fantástico” (a música de abertura começa a tocar e instantaneamente o desânimo invade).

Esta sensação é um alerta familiar para muitos, explica Everton Lima, sócio da Felicistart, empresa especializada em felicidade e bem-estar corporativo. Embora a situação seja frequentemente tratada de forma cômica no Brasil, pode indicar algo mais sério.

De acordo com Lima, após um período prolongado de dedicação excessiva ao trabalho, é comum que a pessoa experimente uma sensação de desânimo.

Mesmo que as horas no trabalho pareçam uma contagem regressiva para o fim do expediente, muitos ainda se veem presos a tarefas intermináveis.

"Sinais como insônia, irritabilidade, alimentação desregulada e consumo excessivo de álcool, muitas vezes justificados como recompensa, são comuns. Além disso, o isolamento social e a falta de tempo para atividades fora do trabalho indicam que algo está errado," afirma Everton.

3. Distúrbios alimentares e dores no corpo

Sinais físicos também são evidências de algo desregulado, mas costumam ser confundidos com outras causas, deixando o excesso de trabalho como última suspeita. Distúrbios do sono, como insônia ou cansaço constante, alterações no apetite e dores no corpo, principalmente nas costas, devido à postura inadequada e falta de atividade física são sintomas que devem ser considerados.

"Responder a e-mails e mensagens no meio da madrugada, medir desempenho pela quantidade de horas trabalhadas ou criticar colegas que cumprem o horário de saída são exemplos claros," disse Andréa Krug, psicóloga e especialista em liderança.

A especialista reforça que esses sintomas, se negligenciados, podem evoluir para condições mais graves, como problemas digestivos, crises de ansiedade, infarto e a síndrome de burnout.

Dados do Ministério da Previdência Social revelam que, em 2023, aproximadamente 145 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.