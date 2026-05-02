Sono é uma das principais causas de acidentes de trânsito

Dados da Abramet apontam que cochilar enquanto dirige é a causa de cerca de 30% dos acidentes de trânsito, o que provoca aproximadamente 20% das mortes nas vias.

Com esses índices, o sono disputa com o consumo de bebidas alcoólicas, praticamente de igual para igual, a liderança como principal causa de acidentes.

Felizmente, há técnicas e tecnologias que ajudam a evitar aquele cochilo em horas inapropriadas.

Dicas para não dormir ao volante

Nosso corpo não é uma máquina, mas, assim como os carros, ele precisa de manutenção. Se para nossos veículos o básico é verificar óleo, freios e pneus, para nós o primordial também se baseia em três pilares: sono, alimentação e hidratação.

Não dormir o suficiente, alimentar-se inadequadamente e beber pouca água é o combo perfeito para o desastre. Atitudes que colocam condutores e outros veículos em perigo.

Por isso, a primeira e principal dica é: respeite seu ciclo de sono e as necessidades do corpo e mente. Dirigir após jornadas exaustivas exige um esforço intenso e torna o processo mais tenso e perigoso; portanto, se for possível, evite.

Por isso, a primeira e principal dica é: respeite seu ciclo de sono e as necessidades do corpo e mente. Dirigir após jornadas exaustivas exige um esforço intenso e torna o processo mais tenso e perigoso; portanto, se for possível, evite.

Alimentos pesados, ricos em gordura ou carboidratos, também podem causar sonolência. Por isso, planeje as refeições antes de dirigir e prefira opções leves e nutritivas.

Por fim, aquilo que já ouvimos diversas vezes como dica geral para manter a saúde: beba água. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ingerir diariamente 35 ml de água por quilo de peso corporal. Sendo assim, uma pessoa de 70 kg teria que consumir, no mínimo, 2,45 litros por dia.

O que fazer quando o sono surge na estrada

Mantenha o ar-condicionado em temperatura fria ou dirija com a janela um pouco aberta para aumentar o alerta.

Faça paradas no caminho em locais seguros. Saia do carro, caminhe, alongue-se e, se possível, lave o rosto com água fria.