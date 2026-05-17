Salão de Pequim: tecnologia futurista marca a prévia do que chega ao Brasil

O Salão de Pequim ou, para os intímos, Beijing Auto Show, realizado entre 24 de abril e 3 de maio, reafirmou sua posição como um dos pilares da indústria automotiva global. No entanto, para quem percorre os corredores do evento na China, a experiência vai muito além do brilho dos lançamentos, revelando um cenário de contrastes profundos entre a inovação de ponta e desafios estruturais.

O nível de investimento das montadoras chinesas impressiona pela grandiosidade, como já era de se esperar. A cenografia é composta por robôs humanoides que interagem com o público e reforçam a narrativa de inovação constante.

Contudo, essa atmosfera tecnológica enfrenta obstáculos práticos:

Conectividade: Apesar dos carros hiperconectados, a internet no pavilhão é instável, dificultando o trabalho da imprensa internacional.

Clima: O ar-condicionado não suporta o fluxo de visitantes, gerando um desconforto térmico que lembra as antigas edições do Salão do Automóvel no Anhembi.

Comunicação: O idioma ainda é uma barreira severa, com poucos representantes que falam inglês nos estandes e coletivas majoritariamente em chinês.

Logística: A dimensão do evento é tamanha que o deslocamento entre pavilhões pode exigir até 30 minutos de caminhada.

As novas faces do mercado

O evento serviu de confirmação para diversas fabricantes que estão iniciando ou prestes a iniciar operações no Brasil:

BAIC: Chega nos próximos meses com uma estratégia diversificada, incluindo o elétrico Arcfox T1 e os SUVs X55, BJ40 Plus e BJ30.

DFM (Dongfeng): A marca adotará a sigla DFM no Brasil e trará o compacto elétrico Box e o SUV familiar Vigo.

Lotus: Sob comando da Geely, a marca britânica venderá todo seu portfólio no país, destacando o esportivo Emira e o SUV elétrico Eletre de 918 cv.

Outras Promessas: Marcas como IM, Lepas e Lynk&Co também confirmaram operações em solo brasileiro, embora ainda sem modelos definidos.

O reforço das veteranas

Fabricantes já estabelecidas no Brasil aproveitaram o palco chinês para antecipar as novidades que desembarcam por aqui ainda em 2026:

BYD & Denza: A gigante chinesa confirmou o SUV cupê Sealion 7 e a reestilização do Song Pro. Já sua divisão de luxo, Denza, trará a perua Z9 GT, a minivan D9, o superesportivo Z e o SUV B3.

GWM: Já disponibilizou o Tank 300 híbrido plug-in flex e trará na sequência o Ora 05 e o utilitário médio Haval H7.

BMW: A alemã aposta nos elétricos com o SUV iX3 e o sedã i3 (conhecido como o “Série 3 elétrico”).

Caoa Changan: Prepara os SUVs CS75 (para rivalizar com o Haval H6) e o CS55 (focado em Jeep Compass e Corolla Cross).

Leapmotor: Em parceria com a Stellantis, lançará o SUV elétrico A10 e o sofisticado D19.

Omoda Jaecoo: As marcas da Chery confirmaram o Jaecoo 5 (entrada), o luxuoso Jaecoo 8 e o SUV compacto Omoda 4.

Nissan: Surpreendeu ao anunciar que trará modelos desenvolvidos na China, como o SUV NX8 e o sedã E7.

Geely: Embora sem modelos confirmados para 2026, a marca tem no radar o SUV híbrido Monjaro (capaz de fazer 45 km/l) e o luxuoso M9.

No conjunto, o evento evidencia que o caminho para a liderança global passa por uma mistura agressiva de escala e tecnologia, ainda que as particularidades culturais e estruturais imponham desafios ao resto do mundo.

Para o mercado brasileiro, o recado é claro: a inserção dos veículos chineses deixou de ser uma possibilidade para se tornar uma realidade consolidada em diversos segmentos. Com o desembarque desses novos modelos e marcas previsto para 2026, o consumidor nacional terá à disposição um portfólio que reflete diretamente as ambições vistas nos nababescos estandes de Pequim. Resta agora aguardar como essa tecnologia de ponta se adaptará às ruas e à infraestrutura do Brasil.