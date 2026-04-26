O papel das poltronas nos projetos de interiores

Antes vistas apenas como complemento do sofá ou solução pontual de assento, as poltronas alcançaram o status de essenciais na composição dos projetos. Em salas de estar, varandas e até em alas mais íntimas, como dormitórios, elas acrescentam ao décor, ajudam a definir o caráter do ambiente, delimitam espaços, especialmente em áreas integradas, e convidam ao descanso.

Nos projetos da arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, esse olhar é traduzido em escolhas que valorizam tanto o uso cotidiano, quanto a atmosfera desejada. "A poltrona é um convite ao tempo desacelerado. Bem posicionada, ela transforma a dinâmica do ambiente", afirma. Quanto aos modelos, ela enumera alguns como as reclináveis, com apoio para os pés, fixas, giratórias, suspensas e com design assinado, todas com estruturas bem concebidas e materiais que valorizam e estética.

"Em especial, as peças reconhecidas pelos seus desenhos marcantes e que integram a trajetória profissional de quem as assinam, entregam um olhar diferenciado ao décor", revela completando que as peças de design assumem notoriedade assim como uma obra de arte. "Sem contar que valorizam o projeto e denotam o apreço do morador em função do investimento realizado", sinaliza.

No que fiz respeito às cores, os tons neutros são opções mais clássicas, mas a arquitetura de interiores atual abre espaço para versões mais chamativas incluindo cores como rosa, pink, azul e laranja, entre outras possibilidades.

O que observar para eleger a poltrona?

Ana Rozenblit ressalta que a função do móvel é fio do novelo para realizar a seleção. Mas não é só isso: o modo de vida dos moradores, o tempo de permanência e as linguagens do décor são pontos que seguem em consonância com a definição. "Também não devemos desconsiderar outro fator essencial, a ergonomia. De nada vale o visual estonteante se o usuário sentir desconforto por conta do design que não recebe bem o corpo", orienta.

Veja inspirações de ambientes com a curadoria de poltronas realizada pela profissional:

No estar

Na sua atuação mais tradicional, as poltronas cumprem os papéis de ampliar o número de assentos e, especialmente em plantas integrados, cooperam com o propósito de fechar as extremidades. "Esse layout favorece a interação entre as pessoas, permitindo que todas se vejam", explica a arquiteta.

Na área social deste apartamento, a arquiteta Ana Rozenblit designou ambientações para os diferentes momentos realizados pelos moradores. Com uma essência intimista, o living circular, formado pelas poltronas arredondadas, é perfeito para conversas amistosas entre os convidados. Com uma taça de vinho nas mãos, a comodidade é um convite para esquecer o relógio e apreciar os bons momentos da vida.

No dormitório

A poltrona é um elemento muito bem-vindo nos dormitórios, uma vez que possibilita ao morador o descanso sem precisamente deitar-se na cama. Seja para relaxar o corpo ou realizar suas leituras antes de dormir, no projeto acima a profissional escolheu uma peça estofada com espaldar aconchegante para a coluna, além do apoio para os pés. Acompanhada por uma luminária de piso, o momento se torna muito mais agradável.

Na varanda

É bastante comum que as varandas integradas assimilem diversas finalidades: desde a área gourmet e a mesa de jantar, elas também reservam espaços de convivência ou aqueles que inspiram a oportunidade de viver o ócio, que é tão valioso para o bem-estar de nossas mentes.