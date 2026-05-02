Como escolher as persianas e telas solares

A relação entre luz natural e conforto nos interiores ganhou protagonismo nos projetos contemporâneos, especialmente em ambientes mais expostos, como varandas e áreas envidraçadas. Se por um lado a iluminação natural contribui para o bem-estar e valoriza os espaços, por outro, quando em excesso, pode provocar desconforto visual, elevação da temperatura e desgaste precoce de móveis e acabamentos. Nesse cenário, persianas e telas solares deixam de ser apenas elementos complementares e passam a exercer um papel estratégico na regulação da luminosidade e na preservação dos ambientes.

Com mais de duas décadas de atuação na área, a arquiteta Isabella Nalon destaca que a escolha adequada desses sistemas exige uma leitura cuidadosa de cada espaço, considerando a incidência solar, o uso do ambiente e as características dos materiais. À frente do escritório que leva seu nome, a profissional reúne experiência em projetos residenciais e de interiores e defende soluções que conciliem desempenho técnico e estética, garantindo conforto e durabilidade no dia a dia.

Diferenças entre persiana e tela solar:

A profissional esclarece uma dúvida recorrente dos seus clientes: toda persiana possui proteção conta raios solares e ao calor? "A resposta é não", revela detalhando que o tipo de bloqueio está ligado ao tipo de tecido ou material utilizado na confecção do produto.

Ou seja: os modelos com PVC, poliéster ou fibra de vidro apresentam essa característica, mas de acordo com Isabella, é necessário confirmar com o fabricante e consultar as especificações técnicas. Por outro lado, as persianas de tecidos mais comuns, tais como algodão e linho, por exemplo, não conseguem segurar adequadamente a entrada do sol.

"Salas e dormitórios, a depender do nível de incidência de sol, podem até ser compostas de cortinas com tecidos mais leves e naturais, sem a necessidade de tela solar", detalha a arquiteta. No entanto, espaços como varandas, que recebem muita luz, demandam o emprego de materiais sintéticos e com tecnologia adequada.

Tipos de proteção

Quando o assunto é tela solar, os tipos de vedação correspondem à abertura e tamanho da trama e são escolhidas de acordo com a necessidade de cada ambiente. O modelo de 1%, com uma trama mais fechada é indicada para locais com sol recorrente e, segundo Isabella, o item não escurece completamente o ambiente, mas elimina os reflexos.

Já tela solar de 3% representa uma trama intermediária e uma certa visibilidade externa que a torna bastante requisitada em varandas de apartamentos e casas. Para completar, o porcentual de 5% é perfeito para ambientes cujo propósito é de apenas reduzir um pouco a luminosidade, uma vez que por lá o sol não acomete em grandes proporções. "E ela permite uma visão bem interessante do lado externo", complementa a arquiteta.

Entretanto, a definição ainda pode contemplar os tecidos elaborados com blackout ou semi blackout que são encontrados em diversas cores. A dica compartilhada por ela é instalar as cortinas de forma que uma estejam sobrepostas à outra para impedir que o sol ultrapasse nas pequenas frestas, caso isso incomode o usuário.

Isabella ainda adiciona outra uma informação relevante. "Ao acender a luz à noite, quem está do lado de fora da residência consegue ver o que está acontecendo do lado de dentro, porém a situação se difere no período diurno quando a tela solar agrega mais privacidade".