Cinco práticas para reduzir o consumo de combustível em até 40%
Descubra como mudanças sutis na forma de dirigir e na manutenção básica do seu carro podem garantir uma grande redução de gastos com gasolina no dia a dia
Todo motorista busca o melhor rendimento para o seu carro. Para quem usa o veículo diariamente, reduzir os gastos com gasolina é uma prioridade, especialmente com a constante alta dos preços nas bombas.
Os motores mais novos são mais eficientes, mas a forma de dirigir influencia diretamente a média de quilômetros por litro. Algumas atitudes, se realizadas de forma constante, podem ajudar a reduzir o consumo de combustível em até 40%.
A reportagem lista cinco práticas comprovadas por especialistas para você aplicar no dia a dia e gastar menos no posto de gasolina.
1- Mantenha a rotação do motor baixa
Acelerar demais e elevar a rotação do motor aumenta o gasto do veículo. Em modelos manuais, alguns condutores costumam esticar as marchas até o limite antes da troca por pura diversão.
Ao forçar o conjunto mecânico dessa forma, a queima de combustível aumenta. O ideal é realizar as trocas de marcha e manter o giro sempre abaixo dos 2.500 rpm. Assim, a melhora na economia do painel será notável.
2- Antecipe as paradas nos semáforos
Uma tática sutil, mas eficiente, está na forma como você lida com os semáforos. Antecipar as paradas evita o gasto desnecessário de energia cinética.
Se o sinal fechar uns bons metros a frente, não espere chegar perto para frear bruscamente. Reduza a velocidade gradualmente para conseguir passar quando o farol abrir, sem precisar parar totalmente.
O objetivo é aproveitar a inércia. Arrancar com o automóvel imobilizado exige muito mais esforço do motor.
3- Ar-condicionado pode ser vilão
O ar-condicionado pode ser um tema um pouco polêmico, até por conta das recorrentes reclamações de passageiros em corridas de aplicativo. Porém, a janela aberta pode, sim, fazer diferença no consumo.
O indicado é deixar as janelas abertas abaixo dos 65 km/h. Assim o consumo será menor do que com o ar ligado. Acima dessa velocidade, as janelas criam uma resistência aerodinâmica muito grande, o que afeta diretamente o consumo. Então, é melhor ligar o ar nesses casos.
4- Retire o peso desnecessário a bordo
Carregar muito peso exige mais força para mover o carro. Em viagens com o porta-malas abarrotado, já é esperada a queda no rendimento. No entanto, o acúmulo de “tralhas” no veículo também prejudica o bolso.
Especialistas apontam que a cada 25 kg extras no veículo, o consumo de combustível aumenta em 1%. Então, retire mochilas, ferramentas e outros itens desnecessários para sentir a diferença no fim do mês.
5- Mantenha a calibragem dos pneus em dia
Esse tópico, apesar de simples, é muito importante. Pneus murchos podem aumentar o consumo em até 10%, segundo alguns fabricantes.
A indicação das próprias fabricantes é calibrar os pneus semanalmente ou, pelo menos, quinzenalmente. Assim, a vida útil do pneu aumenta e o consumo de combustível diminuí.