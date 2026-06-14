Cinco práticas para reduzir o consumo de combustível em até 40%

Todo motorista busca o melhor rendimento para o seu carro. Para quem usa o veículo diariamente, reduzir os gastos com gasolina é uma prioridade, especialmente com a constante alta dos preços nas bombas.

Os motores mais novos são mais eficientes, mas a forma de dirigir influencia diretamente a média de quilômetros por litro. Algumas atitudes, se realizadas de forma constante, podem ajudar a reduzir o consumo de combustível em até 40%.

A reportagem lista cinco práticas comprovadas por especialistas para você aplicar no dia a dia e gastar menos no posto de gasolina.

1- Mantenha a rotação do motor baixa

Acelerar demais e elevar a rotação do motor aumenta o gasto do veículo. Em modelos manuais, alguns condutores costumam esticar as marchas até o limite antes da troca por pura diversão.

Ao forçar o conjunto mecânico dessa forma, a queima de combustível aumenta. O ideal é realizar as trocas de marcha e manter o giro sempre abaixo dos 2.500 rpm. Assim, a melhora na economia do painel será notável.

2- Antecipe as paradas nos semáforos

Uma tática sutil, mas eficiente, está na forma como você lida com os semáforos. Antecipar as paradas evita o gasto desnecessário de energia cinética.

Se o sinal fechar uns bons metros a frente, não espere chegar perto para frear bruscamente. Reduza a velocidade gradualmente para conseguir passar quando o farol abrir, sem precisar parar totalmente.

O objetivo é aproveitar a inércia. Arrancar com o automóvel imobilizado exige muito mais esforço do motor.

3- Ar-condicionado pode ser vilão

O ar-condicionado pode ser um tema um pouco polêmico, até por conta das recorrentes reclamações de passageiros em corridas de aplicativo. Porém, a janela aberta pode, sim, fazer diferença no consumo.

O indicado é deixar as janelas abertas abaixo dos 65 km/h. Assim o consumo será menor do que com o ar ligado. Acima dessa velocidade, as janelas criam uma resistência aerodinâmica muito grande, o que afeta diretamente o consumo. Então, é melhor ligar o ar nesses casos.

4- Retire o peso desnecessário a bordo

Carregar muito peso exige mais força para mover o carro. Em viagens com o porta-malas abarrotado, já é esperada a queda no rendimento. No entanto, o acúmulo de “tralhas” no veículo também prejudica o bolso.

Especialistas apontam que a cada 25 kg extras no veículo, o consumo de combustível aumenta em 1%. Então, retire mochilas, ferramentas e outros itens desnecessários para sentir a diferença no fim do mês.

5- Mantenha a calibragem dos pneus em dia

Esse tópico, apesar de simples, é muito importante. Pneus murchos podem aumentar o consumo em até 10%, segundo alguns fabricantes.

A indicação das próprias fabricantes é calibrar os pneus semanalmente ou, pelo menos, quinzenalmente. Assim, a vida útil do pneu aumenta e o consumo de combustível diminuí.