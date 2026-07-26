Cinco livros para criar a condição ideal de viver bem em casa

A casa passou a ser mais do que o local em que as pessoas moram e a adquirir um papel influenciador no bem-estar, produtividade e, até mesmo, na saúde mental. Nessa nova realidade, a busca por técnicas que prometem tornar a vida doméstica mais confortável, equilibrada e significativa vem ganhando força.

Para isso, há uma série de tendências que se destacam, como o hygge dinamarquês, o feng shui chinês e o minimalismo. Mas, antes de se tornarem fenômenos culturais e nas redes sociais, essas ideias foram apresentadas e aprofundadas em livros que ajudam a explicar e repensar essa nova relação.

A reportagem reuniu livros que trabalham diversas formas de criar um lar acolhedor e alinhado aos valores e necessidades de cada pessoa. Confira a seguir:

‘Hygge: O Segredo Dinamarquês para Ser Feliz’

Hygge é um conceito dinamarquês que busca provar que a felicidade aparece nas coisas pequenas. A obra apresenta as principais ideias de forma a adaptá-las a cada realidade, a fim de destacar detalhes pequenos que, somados, podem fazer uma grande diferença e tornar a vida mais alegre.

Editora Sextante, 2023, 288 págs., R$ 54; R$ 45 o e-book

‘Menos é Mais’

Em Menos é Mais, Francine Jay traz os elementos do minimalismo para o dia a dia, abordando como uma estratégia diária. A autora narra os benefícios de se ter apenas o essencial, além dos dez passos que tiram a bagunça das casas. A escritora conta, ainda, como utilizar esses fundamentos, além de trazer hábitos para toda a família.

Fontanar, 2016, 216 págs., R$ 44; R$ 29 o e-book

A Bíblia do Feng Shui’

A Bíblia do Feng Shui traz tudo que você precisa saber a respeito da técnica, a fim de melhorar as questões da vida. A obra aborda maneiras de aumentar a qualidade da rotina, desde a sua casa até relacionamentos, carreira e questões espirituais.

Nascente, 2023, 400 págs., R$ 493

‘A Mágica da Arrumação’

A japonesa Marie Kondo virou celebridade em se tratando de organização. Seu livro A Mágica da Arrumação traz técnicas específicas para os objetos, levando o leitor a se questionar se realmente gosta daquilo, para melhorar o ambiente por meio da arrumação.

Editora Sextante, 2015, 160 págs., R$ 30

‘Casa Organizada’

Casa Organizada rompe a crença de que há necessidade de gastar muito tempo na arrumação do lar. A principal ideia é transformar o ambiente em um local agradável, de maneira a fazer uma estrutura de limpeza que melhor funcione para cada uma das realidades.

Gente, 2016, 224 págs., R$ 52w