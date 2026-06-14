AQUECIMENTO SEM RISCOS

Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce a procura pela higienização de casacos, edredons, cobertores e outras peças mais pesadas do guarda-roupa. Além do conforto térmico, os cuidados com lavagem e armazenamento fazem diferença não só na conservação dos tecidos, mas também na saúde, ajudando a evitar mofo, proliferação de fungos, ácaros e crises alérgicas, especialmente em crianças, idosos e pessoas com rinite.

Segundo Nerivalda Lima, treinadora da Omo Lavanderia, o movimento nas unidades de lavanderia aumenta entre 20% e 30% durante o período mais frio do ano, impulsionado principalmente pela busca por higienização profissional de roupas de inverno e itens de cama.

Veja orientações práticas para preparar o guarda-roupa para a estação:

Antecipe a higienização das peças de inverno

O ideal é lavar casacos, blusas de lã, edredons, mantas e cobertores cerca de 15 dias antes do início efetivo do inverno. Isso garante tempo suficiente para uma limpeza mais profunda e evita tirar do armário peças que ficaram meses guardadas acumulando poeira, fungos e bactérias.

Evite guardar roupas em sacos plásticos

Apesar de parecerem uma proteção extra, os sacos plásticos podem favorecer o surgimento de umidade e mofo. Como a peça fica totalmente fechada, o tecido deixa de respirar, o que pode causar manchas amareladas e até bolor.

Prefira sacos de TNT para armazenar

O TNT ajuda a proteger as roupas sem bloquear a ventilação. Além de preservar melhor as fibras, reduz o atrito entre as peças e ajuda a evitar desgaste e formação de bolinhas, especialmente em tecidos mais delicados.

Atenção redobrada com lã, tricô e cashmere

Essas peças exigem cuidados específicos e podem sofrer desgaste até no uso diário. Atrito com bolsas, cintos de segurança e até com outras roupas pode gerar bolinhas e comprometer a estrutura do tecido. Por isso, o cuidado precisa começar no uso e continuar na higienização.

Deixe o armário ventilar sempre que possível

Uma dica simples que faz diferença no inverno: manter portas e closets abertos em alguns momentos do dia ajuda a reduzir a umidade e melhora a circulação de ar dentro do guarda-roupa, evitando a proliferação de fungos.

Troque as toalhas com mais frequência nos dias frios

No inverno ou em dias mais frios, a secagem das toalhas costuma ser mais lenta por causa do clima úmido. A recomendação é trocar a toalha a cada três banhos para evitar acúmulo de microrganismos e odores.

Considere a higienização profissional para peças mais delicadas

Casacos pesados, edredons, cobertores e tecidos especiais exigem cuidados específicos. A limpeza profissional avalia tecido, fibra, cor, temperatura ideal e nível de atrito que cada peça suporta, ajudando a preservar a durabilidade, a estrutura e a aparência por muito mais tempo.

“A lavagem profissional vai além da limpeza estética. O cuidado envolve preservar a durabilidade, a estrutura, a cor e a qualidade daquela peça que, muitas vezes, acompanha a pessoa por anos. O objetivo é que ela volte ao cliente da melhor forma possível”, afirma Nerivalda.