Aposentadoria gradual: a tendência que permite mais tempo para a vida e menos para o trabalho

Com o aumento de papéis híbridos e remotos, conversas sobre uma semana de trabalho de quatro dias, e o potencial da IA para revolucionar indústrias inteiras, o trabalho nos Estados Unidos está passando por mudanças profundas nos anos 2020. Alguns empregados — e seus empregadores — acham que também é hora de mudar como e quando as pessoas se aposentam.

Claro, a aposentadoria nos EUA não é um monólito — alguns trabalham até os 65 anos antes de partirem para campos de golfe e cruzeiros pelo mundo, enquanto muitos outros nunca se aposentam completamente. Outros estão decididos a deixar o mundo do trabalho tradicional o mais rápido possível, entrando em campos de trabalho de alta remuneração mas estressantes para poderem economizar dinheiro e depois se aposentar na casa dos 50 anos — ou até antes.

Mas há outra opção que beneficia tanto os funcionários quanto as empresas, diz Alicia Garcia, a diretora de cultura da empresa de software de ciências da vida MasterControl. Uma aposentadoria gradual pode ajudar os quase aposentados a reduzirem sua carga de trabalho e estresse enquanto ainda ganham renda e mantêm conexões no local de trabalho, e as empresas podem continuar a se beneficiar de seus anos — ou até décadas — de experiência.

O que é a aposentadoria gradual?

Aposentadorias graduais não são inéditas. De acordo com o Índice de Bem-Estar Financeiro do Principal Financial Group, 61% das empresas — principalmente organizações maiores — têm alguma experiência em implementá-las. Mas elas estão se tornando mais estruturadas — atualmente, apenas 16% dos empregadores têm experiência com aposentadorias graduais de forma regular — à medida que mais empregados expressam o quanto valorizam a flexibilidade, diz Chris Littlefield, presidente de soluções de aposentadoria e renda da Principal.

O mesmo relatório descobre que “diminuir as horas gradualmente” é a maneira mais desejada de se aposentar para os trabalhadores atuais, especialmente para a Geração X, millennials e a Geração Z. Littlefield diz que a mudança está começando com a Geração X porque eles são os primeiros a ter que confiar principalmente em 401(k)s e outras formas de poupança pessoal para a aposentadoria; eles podem não ser capazes de se dar ao luxo de uma parada abrupta aos 65 anos, mas querem aliviar um pouco.

“Encaixar o trabalho em sua vida, ao invés de sua vida em seu trabalho, é realmente importante”, diz Littlefield. As empresas “precisam começar a pensar em uma estratégia intencional de desligamento, porque as pessoas permanecerem em algum lugar até os 65 anos está se tornando coisa do passado.”

Quais são os benefícios da aposentadoria gradual?

Abraçar a tendência crescente poderia ser uma situação vantajosa para empregadores e empregados, diz Garcia. A MasterControl começou aposentadorias graduais depois que um empregado recém-aposentado contatou Garcia para dizer que deixar o mundo do trabalho o levou a questionar seu propósito de vida. Mover-se imediatamente de um trabalho em tempo integral para nada de trabalho teve um impacto negativo na saúde mental do ex-empregado de Garcia, que não queria trabalhar em tempo integral, mas também não queria parar tão abruptamente.

Por que tinha que ser tudo ou nada?

Agora, a empresa oferece diferentes opções aos empregados, dependendo de suas necessidades e circunstâncias. Alguns trabalhadores mais velhos — digamos, aqueles no final dos 50 ou início dos 60 anos — podem reduzir para quatro dias por semana, ou até mesmo para o status de 1099, o que se reflete em seu salário. E os empregados que trabalham pelo menos 30 horas por semana retêm seus benefícios.