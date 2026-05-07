Zoobotânico de Rio Preto tem programação especial voltada a aves como arara e papagaio

Maio é mês da arara e do papagaio no Zoobotânico de Rio Preto, com programação especial para todas as idades.

Seguindo as ações temáticas do ano todo, o destaque do mês no Zoo será a família de aves Psittacidae, com os representantes mais famosos sendo a arara-canindé e o papagaio-verdadeiro. Abril foi o mês da anta e março o do tamanduá. A iniciativa busca aproximar o público da biodiversidade brasileira e conscientizar sobre os desafios enfrentados pelas espécies.

Entre as atividades estão palestras, oficinas de desenhos, atividades lúdicas relacionadas à Mata Atlântica e passarinhar (hobby de observar aves). As ações vão ter a participação dos alunos do curso de Biologia da UNIRP e da equipe de monitores do Zoobotânico.

Os psitacídeos são conhecidos por serem animais inteligentes, com capacidade de imitar sons e alta capacidade cognitiva e são comumente encontrados no hemisfério sul. Muitas espécies da família estão em risco de extinção devido a perda de habitat e ao tráfico de animais. Muitos dos animais do Zoobotânico de Rio Preto foram resgatados das atividades de tráfico pela Polícia Ambiental.

O Zoobotânico fica na Avenida Nelson da Veiga, 1400, Jardim do Bosque, com funcionamento de terça a domingo, das 9h às 16h.

Confira a programação de Maio: