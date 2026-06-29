Zé Neto e Cristiano pagarão R$ 10 mil por associarem influencer a Vorcaro em vídeo

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A Justiça de São Paulo condenou a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais à influenciadora Karolina Trainotti em ação que discutia o uso de sua imagem em um vídeo de divulgação da música "Oi, Tudo Bem?", inspirado na repercussão de conversas atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Decisão é da juíza de Direito Daniela Dejuste de Paula, da 29ª vara Cível do Foro Central de SP, que confirmou, em caráter definitivo, a liminar concedida em abril deste ano. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Em abril, a magistrada havia determinado que a dupla se abstivesse de utilizar, reproduzir ou divulgar, sem autorização, imagens, dados pessoais ou quaisquer elementos que permitissem a identificação da influenciadora em conteúdos de promoção da música.

A ação foi proposta após Karolina afirmar que sua imagem foi utilizada em um vídeo publicado no perfil oficial da dupla no TikTok, posteriormente replicado em outras redes sociais e páginas de entretenimento. Segundo a autora, o material a associava indevidamente ao banqueiro Daniel Vorcaro, em contexto considerado vexatório, como parte da estratégia de divulgação da canção.

De acordo com o Estadão, ao julgar o mérito da ação, a magistrada entendeu que a utilização da imagem da influenciadora ocorreu com finalidade publicitária, sem sua autorização, e condenou solidariamente os cantores e a produtora ZNEC Produções Artísticas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, além de manter a proibição de uso de sua imagem na divulgação da música.

O processo tramita em segredo de Justiça

Fonte: Migalhas https://www.migalhas.com.br/quentes/459091/ze-neto-e-cristiano-pagarao-r-10mil-por-associar-influencer-a-vorcaro