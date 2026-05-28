Votuporanga está entre as 10 cidades menos violentas do Brasil

Ao alcançar em 2025 população estimada em 100.568 pessoas, Votuporanga apareceu pela primeira vez no Atlas da Violência e ocupa a 10ª posição entre as cidades brasileiras com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes. A cidade registrou em 2024 (período considerado no relatório) apenas cinco homicídios.

Considerada a mais segura da região de Rio Preto, Votuporanga, porém, acompanha outras cinco cidades paulistas no “top 10” nacional: Santa Bárbara d’Oeste (3ª), Bragança Paulista (5ª), Itatiba (6ª), Birigui (7ª) e Atibaia (9ª).

“Entre as iniciativas adotadas pelo município estão o fortalecimento da Atividade Delegada, programa realizado em parceria com a Polícia Militar que amplia a presença policial nas ruas por meio da atuação de policiais em horários de folga”, justificou o prefeito Jorge Seba.

Ele afirma que o município conta com 11 vagas do programa. “Para efeito de comparação, São José do Rio Preto possui 38 vagas, mesmo tendo população aproximadamente cinco vezes maior”, diz.

Conforme noticiado pelo Diário, Rio Preto perdeu 26 posições no ranking das cidades menos violentas, passando da 83ª colocação para a 109ª. O Atlas da Violência 2026 é um relatório anual produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública com indicadores de homicídios nos municípios com população acima de 100 mil habitantes.



De acordo com o prefeito de Votuporanga, outro investimento municipal foi a ampliação do sistema de videomonitoramento com câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade e a integração da Central de Monitoramento ao sistema Detecta, do Governo do Estado de São Paulo, além da adesão e incentivo ao Programa Muralha Paulista.



Investimentos em iluminação pública, mobilidade urbana, fiscalização, ocupação dos espaços públicos e ações preventivas também contribuíram diretamente para a melhoria dos indicadores de segurança e da qualidade de vida da população, segundo o gestor.