Voluntários inauguram 'Boutique Solidária' para ampliar apoio a pacientes do Complexo Funfarme

A Associação dos Voluntários do Hospital de Base (AVOHB) inaugurou nesta quinta-feira, 23, a 'Boutique Solidária' para ampliar apoio a pacientes do Complexo Funfarme. O novo espaço foi idealizado para arrecadar fundos para fortalecer e manter os projetos sociais desenvolvidos pela entidade dentro do complexo, que inclui o Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade.

A Boutique funcionará como uma fonte de recursos vital para as diversas ações de acolhimento promovidas pelos voluntários. Segundo a associação, 100% da renda obtida com as vendas na boutique será destinada aos programas de humanização voltados aos pacientes e seus familiares durante o período de tratamento médico.