Volta ciclística interdita duas rodovias na região de Rio Preto na próxima semana

Motoristas de Rio Preto e região devem redobrar a atenção na próxima semana por causa de etapa da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. O evento vai provocar interdições e alterações no trânsito, principalmente nas rodovias Euclides da Cunha, entre Três Fronteiras e Bálsamo, e Assis Chateaubriand, entre Rio Preto e Barretos.

A primeira interdição ocorre na segunda-feira 4, na Euclides da Cunha. A etapa tem largada em Três Fronteiras, às 10h, com chegada em Bálsamo, passando por cidades como Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Cosmorama e Tanabi. A previsão é que o pelotão chegue à região de Rio Preto por volta das 11h, quando haverá bloqueio total no sentido leste durante a passagem dos ciclistas e veículos de apoio.

Já na terça-feira, 5, as interdições ocorrem na rodovia Assis Chateaubriand, na altura do km 183, com largada prevista para as 10h, em Rio Preto, e percurso até Barretos. Por ser pista simples, o bloqueio será feito nos dois sentidos durante a passagem do pelotão.

Entre 9h e 9h45, a região da Ponte Estaiada, na área da Represa Municipal, deve concentrar atletas, veículos de apoio e equipes. No período, o trânsito pode apresentar lentidão e interdições momentâneas. Após as 9h45, o pelotão segue em deslocamento até a rodovia, com escolta e bloqueios temporários nas vias de acesso.

Depois da passagem, o tráfego será liberado de forma gradual, mas com velocidade reduzida, acompanhando o ritmo dos ciclistas, sem possibilidade de ultrapassagem.

Segundo o tenente Danilo Cutis, comandante da base da Polícia Rodoviária Estadual em Rio Preto, a operação envolve não apenas os atletas, mas todo um comboio de apoio. “Quando o pelotão estiver passando, a rodovia será totalmente interditada. Não são apenas os ciclistas, há veículos de apoio, ambulâncias e viaturas. Após a passagem, o tráfego é liberado, mas segue atrás do comboio, com velocidade reduzida”, afirmou.

Ele também destacou que, na Assis Chateaubriand, o bloqueio ocorre nos dois sentidos. “A rodovia será fechada nos dois sentidos durante a passagem. Depois, quem estiver atrás do pelotão vai seguir no ritmo dos ciclistas, sem possibilidade de ultrapassagem”, disse.

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo chega à 12ª edição e será realizada entre os dias 4 e 10 de maio, reunindo atletas das categorias Elite e Sub-23 em seis dias de disputa no interior paulista.

A orientação é para que motoristas evitem os trechos nos horários indicados ou programem deslocamentos com antecedência.