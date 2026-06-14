Vizinhos trocam socos após 'algazarra' em jogo da Copa do Mundo

Um jovem de 18 anos e o vizinho de 56 foram conduzidos para a Central de Flagrantes na noite deste sábado, 13, após trocarem socos durante uma discussão relacionada à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O motivo da briga seria o barulho provocado durante uma reunião entre amigos na casa do rapaz, para assistir à partida contra o Marrocos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 21h30 no bairro Laureano Tebar.

No local, os policiais foram informados de que o rapaz abriu o portão para a saída dos convidados quando foi abordado pelo vizinho, que afirmou ter acionado a PM em razão do barulho de instrumentos sonoros e gritaria.

O rapaz alega que se aproximou do homem para conversar, mas foi agredido com uma cadeirada, motivo pelo qual entraram em luta corporal.

Já o homem não prestou depoimento.

Ambos receberam requisição para passarem por exame no Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como pertubação de sossego e lesão corporal.

Os envolvidos foram orientados a juntarem imagens de câmeras e testemunhas para comprovarem suas versões sobre a briga.