Vizinhos trocam socos após 'algazarra' em jogo da Copa do Mundo
Morador reclamou do barulho provocado por reunião de amigos durante partida de estreia do Brasil
Um jovem de 18 anos e o vizinho de 56 foram conduzidos para a Central de Flagrantes na noite deste sábado, 13, após trocarem socos durante uma discussão relacionada à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
O motivo da briga seria o barulho provocado durante uma reunião entre amigos na casa do rapaz, para assistir à partida contra o Marrocos.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 21h30 no bairro Laureano Tebar.
No local, os policiais foram informados de que o rapaz abriu o portão para a saída dos convidados quando foi abordado pelo vizinho, que afirmou ter acionado a PM em razão do barulho de instrumentos sonoros e gritaria.
O rapaz alega que se aproximou do homem para conversar, mas foi agredido com uma cadeirada, motivo pelo qual entraram em luta corporal.
Já o homem não prestou depoimento.
Ambos receberam requisição para passarem por exame no Instituto Médico Legal.
O caso foi registrado como pertubação de sossego e lesão corporal.
Os envolvidos foram orientados a juntarem imagens de câmeras e testemunhas para comprovarem suas versões sobre a briga.