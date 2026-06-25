Motorista flagra micro-ônibus escolar 'torto' em Rio Preto

Um motorista flagrou um micro-ônibus de transporte escolar que transita "torto" pela avenida Lino José de Seixas, região da Represa Municipal de Rio Preto. Pela imagem, não aparecem crianças no interior do veículo, que segue em direção à região do Centro da cidade.

A falta de alinhamento do veículo chama a atenção.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o veículo já foi retirado de circulação.

Veja a nota na íntegra:

"O veículo atua na manutenção escolar. Não transporta crianças. Assim que o problema foi verificado, o ônibus foi transportado por guincho até a oficina, onde passa por reparos."