Veterinário é roubado por dupla de moto na Represa de Rio Preto

Um veterinário de 35 anos foi vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira, 14, na avenida Duque de Caxias, em Rio Preto. O crime ocorreu por volta da 1h, nas proximidades do Complexo Swift.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, a vítima caminhava pela via quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo, abordou o homem pelas costas, o imobilizou e exigiu a entrega dos pertences.

Após o roubo, a dupla fugiu. A vítima informou que não conseguiu anotar a placa completa da motocicleta.

Foram levados um celular Samsung, R$ 250 em dinheiro, cartões bancários e documentos pessoais, incluindo a Carteira Nacional de Habilitação e carteirinha de convênio médico.

O homem procurou uma base da Polícia Militar logo após o crime e, posteriormente, registrou a ocorrência na delegacia de plantão. O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.