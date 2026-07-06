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Venezuelanos de Rio Preto se unem para enviar ajuda ao país

Além de medicamentos, os voluntários rio-pretenses pedem doações de alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene; em paralelo, a Igreja Católica no Brasil lançou a campanha “SOS Venezuela: Solidariedade e Fraternidade”

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 06/07/2026 às 20:39Atualizado em 06/07/2026 às 20:42
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Grupo de venezuelanos de Rio Preto se organizou para conseguir doações e ajudar famílias atingidas (Marco Antonio dos Santos 4/7/2026)
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Grupo de venezuelanos de Rio Preto se organizou para conseguir doações e ajudar famílias atingidas (Marco Antonio dos Santos 4/7/2026)
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Imigrantes venezuelanos que vivem em Rio Preto iniciaram uma campanha para arrecadar doações destinadas às vítimas do terremoto que atingiu regiões da Venezuela nos últimos dias. O duplo terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiu a Venezuela em 24 de junho deste ano causou mais de 3 mil mortes (veja ao lado).Natural de Valência, no estado d

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