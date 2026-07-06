Venezuelanos de Rio Preto se unem para enviar ajuda ao país
Além de medicamentos, os voluntários rio-pretenses pedem doações de alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene; em paralelo, a Igreja Católica no Brasil lançou a campanha “SOS Venezuela: Solidariedade e Fraternidade”
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 06/07/2026 às 20:39Atualizado em 06/07/2026 às 20:42
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